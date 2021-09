Jucătorii FCSB, îngrijoraţi de golurile încasate la Hunedoara: “Ne punem semne de întrebare”

A fost o victorie fără prea multă bucurie pentru vicecampioana României, care a condus-o cu 3-0 pe CS Hunedoara, formație care evoluează în Liga 3, dar care a reușit să revină și să împingă meciul în prelungiri.

În cele din urmă, FCSB s-a impus, scor 5-3, însă nici jucătorii „roș-albaștrilor” nu au fost mulțumiți de felul în care și-au pierdut concentrarea spre finalul reprizei secunde, toate golurile hunedorenilor fiind marcate după minutul 55.

Jucătorii FCSB-ului, îngrijorați după golurile primite cu CS Hunedoara din Cupa României

nu s-au bucurat pe deplin pentru victoria din Cupa României cu CS Hunedoara, recunoscând că sunt mulțumiți de calificarea obținută, dar nu și de felul în care s-au derulat evenimentele în a doua repriză, atunci când adversarii au înscris de trei ori și au dus meciul în prelungiri:

„M-am pregătit puțin, din păcate nu era nevoie să jucăm atât de mult, ne-am relaxat și așa am luat golurile. Am luat primul gol și ne-am precipitat, după ce am luat al treilea gol, am început să jucăm din nou”.

„Pentru cele 50 de minute merităm felicitări, dar trebuie să ne punem semne de întrebare pentru golurile primite. E o calificare meritată, sperăm să câștigăm cu Clinceni și să continuăm seria de meciuri bune”, a spus Constantin Budescu.

„Nu am mai fost concentrați”

Revenirea Hunedoarei a fost pusă pe seama lipsei de contrare și de către Ianis Stoica, marcator a unei „duble” în duelul de pe „Michael Klein”:

„Mă simt bine, mă bucur că mi-am ajutat echipa. Nu am mai fost concentrați și așa au revenit adversarii, în fotbal orice e posibil”.

„Mă bucur că am prins minute, mister mi-a dat încredere, suntem pe drumul cel bun și suntem într-o nouă etapă de când a venit mister. E foarte frumos să joci cu spectatori, cum și noi avem datoria să jucăm un fotbal frumos și să îi mulțumim”, a spus și .

Și Basarab Panduru a comentat prestația jucătorilor FCSB-ului, spunând că nu există scuze când conduci cu 3-0 și ești egalat de o echipă din Liga 3: „Nu sunt explicații, toți se gândeau la 3-0 ce antrenament bun au făcut, asta se gândea și Edi, poate să mai gândea la ce jucători să mai rotească, pe cine să mai bage.

Nu mă așteptam la așa ceva niciodată, să fiu sincer. Ei au intrat bine în meci. Nu ai ce scuză să ai sau să cauți când conduci cu 3-0 și ești egalat”.

„Ianis Stoica mi se pare că e un tânăr care marchează, are niște execuții de om cu cap, ceea ce e important”, a mai spus „Pandi”, la TV TelekomSport.