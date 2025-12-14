Jucătorii FCSB-ului nu au emoţii la play-off! David Miculescu vrea un nou titlu: “Am început mai greu, dar ne vom bate la campionat”

ADVERTISEMENT

rămâne optimist cu privire la viitorul echipei sale și anunță că sezonul nu este compromis pentru bucureșteni, care se vor lupta pentru locurile fruntașe din SuperLiga.

David Miculescu, gata să se lupte din nou pentru titlu cu FCSB

inclusiv de Gigi Becali pentru prestațiile avute, iar recunoașterea a venit și de la Mircea Lucescu, cel care l-a selecționat la echipa națională pentru ultimele partide din preliminariile Cupei Mondiale. Atacantul, aflat pe un val de încredere personal, a declarat pentru FANATIK că nu are emoții cu privire la locul pe care trupa roș-albastră o să-l ocupe la finalul sezonului regulat.

„Până la urmă, per total, eu spun că e un an bun. Începutul acesta de campionat nu ne mulțumește, nu avem rezultatele dorite, dar sperăm că anul care va veni o să ne aducă o revenire. Nu pot să zic că avem emoții cu privire la play-off, știm valoarea noastră, toți jucătorii știm ce putem până la urmă.

Am început mai greu, însă eu spun că ajungem în play-off și o să ne batem și la campionat. Eu sper să ne revenim, să arătăm de ce am câștigat ultimele două campionate și, de ce nu, să câștigăm din nou titlul”, a spus David Miculescu într-un interviu EXCLUSIV pentru FANATIK.

FCSB încheie anul cu derby-ul contra celor de la Rapid

FCSB tocmai a reușit să o învingă pe Feyenoord, 4-3, după o revenire de excepție pentru elevii lui Elias Charalambous, care în startul reprizei secunde erau conduși cu 3-1 de către trupa din Olanda. Totuși, campioana României a găsit puterea de a întoarce scorul, iar acum toți fanii speră că sezonul va fi din ce în ce mai bun.

Urmează confruntarea cu Unirea Slobozia, din deplasare, de la Clinceni, iar după va veni derby-ul cu Rapid, de acasă, de pe Arena Națională. Dacă vor reuși să obțină 6 puncte din aceste două partide, atunci cei de la FCSB pot termina prima parte a sezonului chiar pe loc de play-off. În acest moment, diferența până la locul 6, ocupat de UTA Arad, este de 3 puncte, însă mai sunt și alte formații care speră la play-off, precum Universitatea Cluj, Farul Constanța sau Oțelul Galați.

Gigi Becali, cuvinte de laudă pentru David Miculescu

Transferat de la UTA, în 2022, pentru 1.7 milioane de euro, atacantul arădean a avut nevoie de mai mult timp pentru a se acomoda la viața din București și la rigorile cerute la FCSB. În acest sezon, el a marcat de 6 ori în cele 29 de partide jucate și a început să fie un om de bază în planurile formației bucureștene.

Gigi Becali a recunoscut și el că apreciază evoluția pe care o are jucătorul său: „Gata, nu mai am emoții cu David Miculescu, e fotbalist, se vede după cum joacă, după judecă fazele. Orice ar face de acum am încredere. El și Daniel Bîrligea sunt cei mai buni atacanți din România”.