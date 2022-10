Jucătorii FCSB-ului nu sunt afectați de remiza din Cupă cu UTA: „Mergem mai departe și luptăm în continuare”

UTA – FCSB, partidă din prima rundă a grupelor Cupei României Betano, s-a încheiat . Oaspeții au avut trei jucători eliminați și arădenii au dat lovitura la ”ultima fază” prin Postolachi. Dacă pentru sarabanda de eliminări, Eduard Radaslavescu și Adrian Șut au preferat să vorbească despre prestațiile lor. Și să privească spre viitor.

”Trebuie să analizăm ce a fost în seara asta, apoi să ne pregătim pentru meciul cu Sepsi”, spune Eduard Radaslavescu

Eduard Radaslavescu nu face parte din garnitura standard a vicecampioanei. Mai mult, s-a numărat printre jucătorii care, atunci când au prins echipa, au avut parte de critici din partea patronului Gigi Becali.

Fericit că a izbutit primul gol pentru noua sa echipă, jucătorul venit de la Farul spune că nu a fost afectat de acest lucru. ”Mi-am ajutat echipa, dar am fost egalați. Mă bucur că am reușit să marchez pentru prima dată.

Mă pregătesc în fiecare zi să progresez, să devin cel mai bun. Vreau să îmi ajut echipa, asta e treaba mea, criticile nu trebuie băgate în seamă.

Nu am fost afectat de ele. Fiecare jucător e lăudat când joacă bine, iar când nu joacă e mai puțin lăudat. Aceasta este meseria noastră, trebuie să mergem mai departe și să luptăm în continuare”, a spus Radaslavescu.

În ceea ce privește finalul de meci și măsura în care remiza îi va afecta pe cei de la FCSB, după seria de victorii din SuperLiga, Radaslavescu spune că, în ceea ce-l privește, nu a avut impact.

”Eu nu am fost afectat. Trebuie să analizăm ce a fost în seara asta, apoi să ne pregătim pentru meciul cu Sepsi”, a concluzionat mijlocașul.

Adrian Șut: ”Trebuie să analizăm ce am făcut greșit”

Adrian Șut a revenit în echipă după două luni, absența sa fiind cauzată de o accidentare. Despre finalul nebun de partidă a afirmat că este necesară o analiză, dar crede că moralul echipei nu o să fie afectat.

”Știam că va fi o partidă dificilă. Știam că va fi presiune din partea fanilor. Un final despre care nu știu ce să zic, am luat un gol pe final și asta a fost tot. S-au luat roșii, nu știu ce s-a întâmplat pe final de meci.

N-avem ce să facem, trebuie să analizăm ce am făcut greșit. O să analizăm mâine la vizionare, dar nu cred că ne afectează. O să vedem ce avem de făcut”, și-a început analiza Șut.

În ceea ce privește șansele de a intra în formula standard, spune că totul depinde de Nicolae Dică. ”M-am simțit bine, mă bucur că am reușit să joc. Am dat tot ce am putut, când se apelează la mine sper să joc cât de bine pot.

Dacă sunt 100%? Nu știu ce să zic, dar Mister mă vede la antrenament. Când va considera că sunt îmi va spune”, a afirmat mijlocașul.