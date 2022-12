Jucătorii FCSB-ului, plini de speranță după victoria cu FC Botoșani: „Am intrat pe viteză de croazieră!”

Fotbaliștii vicecampioanei României sunt siguri că vor face uitat începutul de sezon mai slab și că vor avea o serie de rezultate pozitive.

Jucătorii FCSB-ului, plini de speranță după victoria cu FC Botoșani

sunt plini de speranță după victoria cu FC Botoșani: „Am câștigat un meci foarte important pentru noi, sunt bucuros și pentru mine, dar mai ales pentru echipă.

Terenul nu a fost foarte bun pentru noi, dar cred că ne-am adaptat foarte bine, a fost un meci frumos și mă bucur pentru că am câștigat.

Nu mă interesează cum marchez, ci doar să marchez. Mi-a dat foarte bine mingea Olaru și bine că a intrat. Visul meu e să câștig ceva cu echipa, încerc să ajut mereu. Îmi pare rău că nu pot să joc meciul următor, dar sper să câștigăm”.

„Nu vorbesc despre antrenori, a fost o schimbare, nu știu cum a început sezonul aici, dar ne simțim mult mai bine la antrenamente. Nu vreau să vorbesc despre antrenori.

Suntem pe un drum bun, simt astăzi, dar trebuie să continuăm, pentru că dacă nu continuăm așa, victoria de astăzi nu va mai conta la nimic.

A fost un meci foarte frumos în ambele reprize, important e că noi am câștigat. La mulți ani, România, aici am primit o oportunitate mare. Stau aici și mă simt puțin român!”, a spus Andrea Compagno.

„Am intrat pe viteză de croazieră!”

„A fost un meci dificil, dar am reușit să câștigăm și trebuie să fim concentrați pentru meciul următor. E normal, am fost la Botoșani anul trecut și nu am vrut să mă bucur.

Acest club mi-a dat șansa să îmi arăt valoarea, nu m-am putut manifesta. Am avut un moment prost la începutul sezonului, e ușor să zici că nu suntem buni, dar avem multă încredere și am intrat pe viteză de croazieră acum, dăm drumul în continuare la motoare.

Trebuie să fim mai eficienți și mai atenți în apărare. Nu știu nimic de o ofertă pentru mine. Nu știu ce să spun mai mult!”, a .