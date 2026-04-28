Jucătorii FCSB-ului, recompensați cu ceasuri de lux! Cât costă un exemplar și cum a atras toate privirile Siyabonga Ngezana

Deși FCSB traversează un sezon extrem de dezamăgitor, evoluând momentan în play-out, performanțele din sezoanele precedente nu au fost date uitării, iar cei care au contribuit la aceste rezultate vor lua parte la un eveniment deosebit. Aceștia au fost recompensați cu ceasuri exclusiviste, în valoare de 5.200 de euro, personalizate chiar pentru campionii României.

Siyabonga Ngezana a fost în centrul atenției la evenimentul în cadrul căruia fotbaliștii de la FCSB au fost recompensați cu ceasuri personalizate. Fundașul african și-a făcut apariția la hotelul Marriott cu cercei în ambele urechi, iar de unul dintre ei atârna un lacăt.

Chiricheș a fost extrem de încântat de ceasul personalizat pe care l-a primit în cadrul evenimentului. „E superb", a spus acesta.

Florin Tănase nu a ajuns la timp pentru evenimentul dedicat celor de la FCSB, în care aceștia vor primi ceasuri de lux personalizate, care valorează 5.200 de euro. Coechipierii săi au fost prezenți în jurul orei de start, 18:00, alături de foștii antrenori ai „roș-albaștrilor”, Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Tănase a sosit mai apoi la hotelul Marriott și a primit ceasul personalizat.

Marți, 28 aprilie, jucătorii care au contribuit la performanțele realizate de FCSB în sezoanele precedente, dar și cei din staff, iau parte la un eveniment deosebit organizat la hotelul JW Marriott din București. Reprezentanții actualei campioane vor fi recompensați cu ceasuri exclusiviste de către Chronolink, Retailerul Oficial al companiilor Rolex și Tudor.

Pentru acest eveniment , care este dorit înapoi la echipă după ce Mirel Rădoi i-a părăsit pe „roș-albaștri” pentru a semna cu gruparea turcă Gaziantep. .

Ce a declarat Mihai Stoica despre evenimentul organizat în capitală

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre evenimentul din capitală. „Un prieten face un gest fenomenal. Ceasuri pentru toți componenții echipei și pentru toți membrii staff-ului. Niște ceasuri scumpe. E firma Tudor, din câte știu.

Pentru parcursul european fenomenal și cei doi ani… Un ceas pentru fiecare om de echipă, jucător, un ceas gravat cu numele fiecăruia. E un magazin de lux la Marriott”, afirma acesta în urmă cu o săptămână, la emisiunea MM LA FANATIK. FCSB a cucerit două titluri și două Supercupe în ultimii doi ani, având și un parcurs impresionant în ediția precedentă de Europa League, fiind învinsă de Olympique Lyon în faza optimilor.