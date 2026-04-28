Jucătorii FCSB-ului și-au ales deja antrenorul: „Încercăm să-l ținem aici”

ADVERTISEMENT

Jucătorii FCSB-ului s-au desprins pentru o zi de lupta din play-out pentru a sărbători performanțele realizate în sezoanele precedente în cadrul unui eveniment special. Fotbaliștii campioanei s-au reîntâlnit și cu fostul antrenor al echipei, Elias Charalambous (45 de ani), care este dorit din nou pe banca „roș-albaștrilor”. Juri Cisotti (32 de ani), Risto Radunovic (33 de ani) și Mihai Lixandru (24 de ani) au vorbit despre această situație.

Juri Cisotti, încântat de reîntâlnirea cu Elias Charalambous

Juri Cisotti s-a declarat încântat de ceasul primit drept cadou de fotbaliștii FCSB-ului pentru titlurile cucerite în anii trecuți și a vorbit despre relația sa cu Elias Charalambous. „E un cadou foarte frumos și foarte apreciat. Mă bucur că am fost aici cu echipa care a câștigat campionatul. (n.r. cum a fost revederea cu Elias, l-ați convins să revină?) A fost foarte frumos, mă bucur că l-am văzut, dar depinde de el. Relația cu el rămâne una bună.

ADVERTISEMENT

(n.r. cum ar fi un duel cu Dinamo pentru Europa?) În primul rând, trebuie să terminăm play-out-ul pe primul loc și să câștigăm semifinala, vom vedea după aceea cu cine jucăm. A fost ceva neașteptat (n.r. ca FCSB să joace în play-out), dar ne-am adaptat foarte bine, trebuie să mergem înainte și să câștigăm și meciul viitor. Va fi un meci foarte greu, o echipă bună, o deplasare lungă și nu va fi simplu, dar trebuie să mergem acolo concentrați, cu dorința de a lua 3 puncte”, a declarat fotbalistul italian după .

Ce a declarat Risto Radunovic despre posibilitatea ca Elias Charalambous să revină la FCSB

Risto Radunovic și-a exprimat dorința ca Elias Charalambous să revină pe banca echipei: „(n.r. vă era dor de Mister?) Da, mă bucur că ne-am văzut astăzi, mă bucur că e bine și… vom vedea. Încercăm să-l ținem aici. (n.r. ar salva puțin sezonul o calificare în Conference League?) E un lucru care poate să ne salveze sezonul, o să dăm totul ca să ajungem în Conference League.

ADVERTISEMENT

(n.r. cum ar fi un meci cu Dinamo?) E posibil să avem un meci cu Dinamo, noi vrem să rezolvăm lucrurile până atunci, avem calitatea să câștigăm barajul”. .

ADVERTISEMENT

Mihai Lixandru, verdict despre revenirea lui Elias Charalambous la FCSB

Mihai Lixandru a vorbit despre premiul primit de fotbaliștii FCSB-ului, dar și despre reîntâlnirea cu fostul său antrenor. „Pentru mine are o semnificație mult mai mare decât un simplu ceas, ne va aminti toată viața de aceste două campionate, chiar dacă anul acesta a fost mai greu. (n.r. dacă ar fi să alegi un singur meci din sezonul trecut care v-ar fi câștigat acest ceas, ce meci ai alege?) Sunt foarte multe meciuri foarte bune în Europa, în același timp, ceasul este pentru câștigarea campionatului, e destul de greu.

ADVERTISEMENT

Dar cred că parcursul din Europa a dat încrederea necesară echipei pentru a câștiga campionatul anul trecut, într-o manieră destul de ușoară. (n.r. l-ați convins pe Elias să revină?) Mister a fost alături de noi aproape 3 ani, nu a fost doar un antrenor, a fost chiar și un prieten de-al nostru și m-am bucurat foarte mult că l-am văzut. Decizia este la dânsul. (n.r. cum te simți din punct de vedere fizic?) Mă simt foarte bine, mă bucur că sunt sănătos, nu am nicio problemă și sper să joc cât mai multe minute pe acest final de sezon. Vom vedea ce se va decide”, a declarat fotbalistul FCSB-ului.