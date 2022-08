Jucătorii FCSB-ului, siguri de calificarea în play-off-ul Conference League după victoria cu Dunajska Streda: „Suntem favoriți acum”

, contra celor de la Dunajska Streda, iar echipa lui Nicolae Dică este favorită la calificarea în play-off-ul Conference League. Meciul retur se va juca joi, 11 august, de la 20:30, pe „Arena Națională” din București.

Bogdan Rusu, interviu după debutul la FCSB: „Sper că voi integra cât mai repede în echipă”

Bogdan Rusu a fost titular în meciul cu Dunajska Streda deși , iar fostul atacant al lui CS Mioveni speră să se adapteze cât mai rapid.

ADVERTISEMENT

„A fost greu pentru mine, am avut doar două zile de antrenament și am jucat titular. Sper că mă voi integra cât mai repede în echipă. Dacă nu te integrezi, nu ai nicio șansă să joci. N-am avut emoții, e doar un joc, nu se întâmplă nimic”.

Atacantul în vârstă de 32 de ani îi consideră o echipă putenică pe cei de la Dunajska Streda: „A fost un meci destul de greu, ținând cont că am jucat cu liderul din Slovacia. Am făcut un meci bun și am câștigat. Dar nu trebuie să fim relaxați la retur”.

ADVERTISEMENT

Bogdan Rusu e sigur că FCSB are prima șansă la calificare și face apel la suporteri

Bogdan Rusu nu concepe ca FCSB să nu se califice în play-off-ul UEFA Conference Leaguea în fața propriilor suporteri pe Arena Națională.

„Suntem favoriți acum, dar nu trebuie să plecăm cu acest gând la luptă. Suporterii trebuie să fie alături de noi și trebuie să jucăm cu aceeași dăruire ca să câștigăm”.

ADVERTISEMENT

Joonas Tamm, e pe val la FCSB: „Cred că suntem într-o situație foarte bună”

Joonas Tamm, omul decisiv al FCSB din Slovacia, a vorbit pentru după meciul cu Dunajska Streda: „M-am eliberat din marcaj, am avut o şansă importantă şi am înscris. (Reporter: Este în descrierea postului?) Da, cu siguranţă, fundaşii centrali trebuie să marcheze.

Eu i-am spus lui Radunovic să bată pe bara a doua (n.r. dacă a fost o fază lucrată), eu şi Malcom eram acolo. A trimis mingea direct spre mine, era greu de ratat! Eu încerc să înscriu de fiecare dată, la fiecare meci.

ADVERTISEMENT

A fost un meci dificil, destul de închis. Am avut ceva şanse şi la final, când aveam 1-0, simt că trebuia să avem mai multă posesie şi să fim la controlul meciului. Au pus presiune pe noi, dar a fost ok. Urmează meciul de la Bucureşti, la noi acasă, cred că suntem într-o situaţie foarte bună. Fanii ne-au ajutat foarte mult şi acum, e frumos că au venit să ne susţină”.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică, nemulțumit după victoria din Slovacia: „Trebuia să marcăm și golul doi”

Antrenorul FCSB-ului le-a transmis un mesaj clar jucătorilor, : „Consider că am făcut 70 de minute bune, mă refer aici la prima repriză, când am pus presiune și am avut câteva ocazii de a marca. Sunt nemulțumit de ultimele 20 de minute. Trebuia să avem o posesie mai bună, eram în superioritate numerică și trebuia să marcăm și golul doi.

Am arătat că nu avem jucători cu experiență în lot și suntem o echipă tânără. Ăsta e motivul pentru care nu am marcat golul doi. Am făcut pasul înapoi și trebuia să punem mai multă presiune pe adversar”.