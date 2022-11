Jucătorii, laude pentru Mihai Pintilii după FC U Craiova – FCSB 0-2: ”Ne-a ajutat foarte mult, a știut să ne motiveze”

Fostul mijlocaș al ”roș-albaștrilor” a preluat frâiele formației din postura de interimar după despărțirea de Nicolae Dică și a reușit .

Curg laudele pentru Mihai Pintilii după FC U Craiova – FCSB 0-2

La finalul întâlnirii FC U Craiova – FCSB 0-2, din etapa a 18-a din SuperLiga, jucătorii vicecampioanei României au lăudat munca depusă de Mihai Pintilii, despre care au spus că le-a redat încrederea în forțele proprii.

”Este un punct de plecare această victorie. Au avut și ei câteva ocazii, dar per total a fost ok că am marcat devreme două goluri. Sper ca la națională să fie o nouă experiență interesantă pentru mine. Cine decide Mister, acela va apăra. Și Moldovan, și Popa au avut un sezon bun.

Mi-a plăcut foarte mult cu Pintilii, ne-a ajutat foarte mult, a știut să ne motiveze și de aici cred că au venit și rezultatele bune. Ne-a spus că trebuie să demonstrăm cât suntem de buni, că nu putem deveni peste noapte jucători slabi”, a declarat portarul Ștefan Târnovanu.

Tavi Popescu vrea ca Pintilii să rămână

Și Octavian Popescu, autorul unui nou gol pentru FCSB după cel reușit în partida cu Rapid, a vorbit la superlativ despre Mihai Pintilii, dezvăluind faptul că acesta l-a încurajat și i-a dat mai multă încredere.

”Sper să urcăm cât mai sus în clasament, să avem șanse la titlu când începe play-off-ul. E o bucurie să merg și la naționala de tineret, n-am nicio problemă. Pintilii mi-a dat mai multă încredere, îi mulțumesc și sper să-l ajut cât mai mult.

Aveam nevoie de un meci ca cel cu Rapid, să mă eliberez puțin și sper să o țin cu meciuri la fel de bune. Mi-au spus cei din staff că o să marchez din nou. Filip și Pintilii. Aș vrea să rămână Pintilii”, a spus Popescu.

VAR-ul nu a funcționat la Craiova

la întâlnirea de la Craiova pentru că nu a fost curent la mașina VAR, acolo unde arbitrii trebuiau să revadă fazele. În aceste condiții, deciziile pe care Radu Petrescu le-a luat pe teren au fost cele finale.

Fanii de la FC U Craiova și cei de la FCSB în partida de pe ”Ion Oblemenco”. Cele două galerii s-au folosit de bannere pentru a se ironiza pe toată durata întâlnirii.