Jucătorii lui CFR Cluj dau vina pe ghinion după 1-1 cu Astra: „Uneori mingea nu vrea să intre“

CFR Cluj a remizat 1-1 cu Astra în etapa a 19-a din Casa Pariurilor Liga 1 şi a ratat şansa de a urca pe primul loc al clasamentului. Campioana a dominat jocul, iar, la final, fotbaliştii clujeni au dat vina pe ghinion.

Astra a deschis scorul prin Constantin Budescu şi a intrat în avantaj la pauză. Egalarea a fost restabilită de Ciprian Deac în minutul 80. CFR rămâne pe 2, la un punct de FCSB şi 5 peste Universitatea Craiova.

În absenţă portarului titular David Lazar, accidentat stupid în duelul cu Universitatea Craiova, tânărul Mihai Popa a avut o prestaţie excelentă reuşind să închidă poarta în multe ocazii.

Ciprian Deac: „Sunt meciuri în care mingea nu vrea să intre în poartă“

Ciprian Deac, autorul golului clujenilor, a spus la flash-interviu că mingea nu a vrut să intre în poartă. El i-a luat apărarea lui Costache pentru o ratarea incredibilă în care a trimis în bară şi a lăudat transferul lui Dennis Man la Parma.

„Din păcate, sunt meciuri în care mingea nu vrea să intre în poartă. Am dominat meciul, am avut ocazii. Ei au avut acel șut în care au marcat și poate că ne-am precipitat puțin după.

Costache e un jucător bun și nu trebuie judecat după acea fază în care a ratat, e un jucător de valoare. Să știți că Astra nu e deloc rea, locul din clasament nu reflectă realitatea de la această echipă. Astra e o echipă bună.

Mă simt foarte bine la Cluj, aici e casa mea, aici m-am format ca om, ca fotbalist și mă bucur că îmi voi încheia cariera aici și poate nu o să mă opresc, poate nu e ultimul contract semnat cu CFR-ul.

Mă bucur pentru Dennis Man, pentru că e un jucător serios, un talent. În România sunt jucători de bună calitate, dar trebuie să lucrăm mai mult la mentalitatea lor“, a declarat Ciprian Deac în interviul de la finalul meciului.

Nicolae Carnat: „Am avut mult ghinion“

„Am jucat foarte bine, echipa a evoluat fantastic. Am avut mult ghinion, puteam să mai dăm minim două goluri. Ne pare rău că nu am câștigat, dar am combinat bine, ne-am făcut jocul, sperăm ca meciul următor să batem.

Mister ne rotește, suntem jucători de calitate și când intrăm în teren ne facem treaba și trebuie să aducem victoriile“, a completat Nicolae Carnat.