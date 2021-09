Jucătorii lui CFR Cluj, ironici după eșecul cu FC Botoșani: “Cred că toată lumea aștepta să pierdem”

CFR Cluj a , scor 0-1 în fața celor de la FC Botoșani. După meci, jucătorii echipei din „Gruia” au declarat că toată lumea aștepta prima înfrângere pentru campiona din sezonul trecut

Mihai Bordeianu, ironic după eșecul cu FC Botoșani

Primul invitat la flash-interviul de după partida cu Botoșani a fost . Jucătorul lui CFR Cluj a fost ironic după înfrângerea suferită, declarând că toată lumea aștepta ca CFR-ul să facă un pas greșit.

„Primul meci pierdut de la întoarcerea mea, nu știu, cred că toată lumea abia aștepta să pierdem, să facem un pas greșit.

Îmi pare rău că a venit acum, mai ales că am jucat bine, cel puțin repriza a doua unde am fost mult peste prima repriză.

Ei la singurul șut pe poartă în repriza a doua, au avut o fază un gol. Totuși, în fotbal nu contează câte ocazii ai, contează rezultatul final și ăsta e 1-0 pentru ei.

Nu pot să-mi dau seama ce nu a mers în seara asta, cred că fiecare jucător și-a dorit să câștigăm, dar cred că am avut și ghinion, cel puțin în a doua repriză unde am ratat ocazii mari de gol. Am dominat meciul, dar cred că am dat toate golurile la meciul cu FCSB.

Trebuie să o luăm de la capăt pentru că joi ne așteaptă un meci greu în Cehia, iar după avem un meci cel puțin la fel de greu cu Craiova. Timpul nu stă în loc, vin meciuri din 3 în 3 zile și trebuie să fim pregătiți

Nu trebuie să căutăm scuze pentru meciul de azi, suntem un club destul de mare și nu trebuie să căutăm scuze, până la urmă suntem CFR CLuj, campiona României. Umrează un meci în Europa și acolo trebuie să scoatem un rezultat bun”, a declarat Mihai Bordeianu la interviul de după partidă.

Cristi Manea: „Asta este meseria noastră, nu mergem să dăm cu sapa pe câmp”

Cristi Manea a fost și el invitat la flash-interviul de după meci. Fundașul celor de la CFR Cluj este de părere că jucătorii campioanei nu ar trebui să se plângă din cauza programului încărcat pe care echipa îl va avea perioada următoare.

Eu cred că în ultimii 30 de metri trebuia să fim puțin mai inspirați ca să reușim să marcăm. Am avut destul de multe ocazii dar trebuie să muncim din ce în ce mai mult, să mergem în Cehia și să obținem acolo un rezultat pozitiv.

Ne-au lipsit și jucătorii accidentați, sunt jucători importanți atât Denis cât și Omrani, dar trebuia să câștigăm și așa pentru că avem un lot destul de puternic și nu aveam voie să pierdem azi. Mergem înainte și suntem destul de bine pentru că încă suntem pe primul loc.

Asta este meseria noastră, nu mergem să dăm cu sapa pe câmp, suntem privilegiați că jucam fotbal și suntem plătiți pentru asta” , a declarat fundașul campioanei României.