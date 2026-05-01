Jucătorii lui CFR Cluj, puși pe șotii înainte de derby-ul cu Rapid. Ce provocare au acceptat elevii lui Daniel Pancu. Video

Rapid – CFR Cluj este meciul care trage cortina peste etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii. Ardelenii traversează o formă foarte bună și speră că pot pune mâna pe trofeul de campioană la finalul stagiunii în curs. Până atunci, fotbaliștii au acceptat să participe la o provocare inedită din partea clubului.

Jucătorii lui CFR Cluj, puși pe șotii înainte de derby-ul cu Rapid

Cu patru zile înainte de derby-ul cu Rapid, jucătorii din lotul lui CFR Cluj au participat la o provocare interesantă. Mai exact, fotbaliștii au fost puși să spună o calitate umană sau profesională de la un coechipier. Clubul din Gruia traversează o perioadă foarte bună, astfel că elevii lui Daniel Pancu au zâmbit în momentul în care au răspuns.

De pildă, Ciprian Deac a transmis că ar vrea să „fure” glumele făcute de Adrian Păun în vestiar. De cealaltă parte, „Adiță” Păun a mărturisit că și-ar dori „bulanul” lui Andrei Cordea de la finalizare. În schimb, mai mulți jucători au vrut să capete mentalitatea și disciplina de care dă dovadă veteranul Deac.

„Cu toții avem calitățile noastre: asta ne face cu adevărat speciali! Unele dintre ele, însă, devin o adevărată inspirație pentru cei din jur. I-am întrebat și pe băieți: ce calități umane sau profesionale ar vrea să ia de la colegii lor? Unele răspunsuri poate sunt evidente, altele vă vor uimi”, a fost descrierea oferită videoclipului.

Rapid – CFR Cluj, un meci de care pe care pentru cupele europene

Revenind la competiția internă, duelul dintre Rapid și CFR Cluj are o importanță aparte. Gazdele ocupă locul 5, cu 32 de puncte, și . De cealaltă parte, ardelenii au două victorii consecutive și au urcat până pe treapta a 3-a în clasament, cu 37 de puncte.

Cât despre miza jocului, Rapid are nevoie imediată de puncte. În cazul unui eșec, , în contextul în care ar mai fi doar trei meciuri de disputat. În schimb, CFR Cluj se poate gândi chiar la titlu în cazul unei victorii, asta dacă Dinamo reușește să o încurce pe Universitatea Craiova. În orice caz, duelul de pe Giulești, programat luni, 4 mai, de la ora 20:30, se anunță a fi unul spectaculos.