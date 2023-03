Jucătorii lui CFR Cluj se gândesc doar la titlu: „Avem un avantaj important!”. „Veteranii” Ciprian Deac și Camora, declarație de dragoste pentru fotbal

CFR Cluj s-a impus fără emoții în în partida care a închis etapa 30 din SuperLigă. Echipa lui Dan Petrescu va încheia pe locul 2 sezonul regular și va intra în play-off la egalitate cu Farul (32 de puncte), dar cu dezavantajul rotunjirii în plus.

Cristi Manea știe care este avantajul celor de la CFR Cluj în lupta din play-off: „Avem experiența titlurilor câștigate”

CFR Cluj a câștigat categoric partida pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” cu rivala ”U” Cluj, deși „șepcile roșii” au fost . Oaspeții , iar campioana României a reușit să fructifice două din cele trei lovituri de pedeapsă.

Cristi Manea este de părere că experiența ultimelor titluri câștigate de CFR Cluj le va prinde bine în play-off. „Suntem foarte bucuroși pentru că am reușit să câștigăm acest derby. Știm foarte mult că suporterilor le pasă de acest meci. Sunt impresionat de atitudinea colegilor. Dacă vom avea aceeași atitudine la celelalte meciuri le va fi greu tuturor adversarilor.

Suntem la egalitate de puncte, mergem în play-off ca și cum am mers până acum. În fiecare an în play-off am fost altă echipă. Mult mai concentrată și mult mai pragmatică. E bine că avem experiența titlurilor câștigate. Este un avantaj important pentru noi în fața celorlalte contracandidate.

Vă spun sincer, toate campionatele pe care le-am câștigat au fost foarte complicate. Vă aduceți aminte la Craiova când s-a jucat cu titlul pe masă, bolnavi cu COVID. Vom vedea ce se va întâmpla sper să fie bine.

(n.r. echipa națională) Important este să-mi ajut echipa să stau bine defensiv. Mister este foarte exigent. Pe el îl interesează mai mult partea defensivă. Mi-a spus că asta este ca un bonus pentru mine pentru că muncesc și îmi văd de treabă”, a declarat Cristi Manea, la finalul partidei CFR Cluj – ”U” Clu 4-0.

Ciprian Deac, declarație de dragoste pentru CFR Cluj

Ciprian Deac a fost integralist pentru CFR Cluj în victoria cu rivala din oraș. Fotbalistul în vârstă de 37 de ani se gândește deja la lupta pentru titlu din play-off. Ardelenii o înfruntă în prima etapă pe Rapid. „Știu cât de mult contează pentru ei și cât de mult și-au dorit suporterii să câștigăm la un asemenea scor.

O să vedeți că în play-off va fi cu totul altceva. Fiecare echipă se va concentra mult mai mult pentru că o să jucăm pe trei puncte nu se mai joacă pe un punct jumate și orice victorie sau înfrângere se poate simți în clasament. Ne bucurăm că am câștigat, avem un moral bun.

Așteptăm meciul cu Rapid, va fi un meci greu, dar am încredere în echipă pentru că știm să jucăm bine meciurile cu presiune, știm să reacționăm atunci când este nevoie”, a declarat Ciprian Deac, la finalul partidei.

„CFR Cluj este cel mai frumos club la care am jucat și joc”

„Ce poate fi mai frumos decât să faci ceea ce îți place și să câștigi bani din ceea ce îți place. Pentru mine cea mai frumoasă meserie este cea de fotbalist pentru că toți copiii își doresc să ajungă fotbaliști. Jucăm și eu și Camora cu o plăcere foarte mare.

Într-adevăr ne ridicăm mult mai greu dimineața din pat, dar asta este strângem din dinți, muncim mai mult decât cei tineri pentru că e clar că trebuie să compensezi, să muncești de două ori mai mult.. Atâta timp cât va fi nevoie de mine și de el, noi ne vom da sufletul pentru această echipă. Este cel mai frumos club la care am jucat și joc”, a mai spus „decarul” campioanei României.

”U” Cluj victima preferată a lui CFR Cluj și a lui Camora: „Am vrut să promoveze”

La finalul partidei, Camora a recunoscut că a vrut ca ”U” Cluj să promoveze în SuperLiga pentru rivalitatea cu CFR Cluj. Fundașul stânga este ferm convins că echipa lui Dan Petrescu a meritat victoria. „Îmi plac derby-urile. Am spus înainte că am vrut ca ”U” Cluj să promoveze și pentru noi și pentru oraș, pentru atmosferă. E frumos să joci pe un stadion plin. A fost o atmosferă frumoasă.

Am meritat total victoria. Ei au avut doar o ocazie în repriza a doua. Ne bucurăm că am bătut rivala de oraș și sunt bucuros. Distanța cea mai mare e de locul șase. În rest celelalte se pot bate la titlu. Fiecare meci va fi o finală, asta e clar. Sperăm să ne bucurăm de fotbal, să fie stadioanele tot timpul pline.

La Rapid sunt suporteri foarte faini, tot timpul stadion plin. Va fi o finală fiecare meci, o bătaie. Eu pot să vorbesc personal. Am ambiție să câștig fiecare meci. Nu îmi place să pierd nici cu prietenii.

Vreau să câștig fiecare meci, fiindcă iubesc acest sport vreau să joc fiecare meci. Rar mă odihnesc, am avut și noroc cu organismul pentru că rar m-am accidentat, am grijă de mine și sper să joc cât mai mult”, au fost cuvintele lui Camora.