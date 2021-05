Jucătorii lui CFR Cluj se simt invincibili după succesul de la Craiova: „Asta e adevărata faţă a echipei“

La finalul meciului cu Universitatea Craiova, jucătorii clujeni au fost bucuroşi pentru succesul obţinut şi jocul prestat, dar se gândesc deja la meciul din runda viitoare, în deplasare la FC Botoşani.

CFR Cluj a câştigat cu 3-1 pe terenul Universităţii Craiova, prin golurile marcate de Adrian Păun (4 şi 74) şi Deac (68). Pentru olteni, Ştefan Baiaram a egalat la 1 cu un eurogol în minutul 11.

Adrian Păun: „Suntem bucuroşi, dar nu facem petrecere“

„Nu este victoria mea, este victoria întregii echipe. Toţi am muncit, am fost motivaţi şi s-a văzut pe teren. Suntem bucuroşi, dar nu facem petrecere, pentru că ne mai aşteaptă două meciuri grele. Ştiam că trebuie să ne revenim după meciul cu Sepsi. Am făcut un meci slab atunci, şi nu puteam să facem două meciuri slabe la rând. Mă bucur că am obţinut victoria.

Cel mai important e ceea ce facem noi, pentru că dacă o să câştigăm toate meciurile până la final, suntem campioni. Doar noi ne-am putea opri, dacă jucăm slab. Să nu mai avem prestaţii slabe ca aceia cu Sepsi. Dacă jucăm ca în această seară, nu vom avea probleme.

Ştiam că o să intru repede. Din păcate, Gîdea a trebuit să iasă. Mă bucur că am marcat şi, cel mai important, mă bucur că am câştigat“, a declarat Adrian Păun, eroul meciului pentru CFR Cluj.

Ciprian Deac: „Asta e adevărata faţă a CFR-ului“

„Am venit să câştigăm, s-a văzut din primul minut. Am atacat, am făcut pressing, am marcat repede, dar am şi luat gol repede. În a doua repriză ştiam că trebuie să marcăm şi să ne desprindem.

Eu cred că am făcut un joc bun. Toţi jucătorii, inclusiv portarul, au alergat mult. Asta e adevărata faţă a CFR-ului. Veneam după un meci cu Sepsi în care nu am reuşit nimic. A fost un meci foarte slab atunci, e bine că am avut reacţie. Mai avem un meci foarte greu şi la Botoşani.

Abia aşteptam să treacă zilele şi să vină meciul. Voiam să spăl ruşinea de la meciul cu Sepsi cât mai repede. Mă bucur că băieţii au înţeles ce le-a transmis Mister. Victoria noastră nu poate fi pusă la îndoială.

Nu îmi place să comentez arbitrajul. M-a atins (n.r. – faultul de penalty al lui Vătăjelu). Nu am revăzut faza. Nu ştiu dacă a fost în careu. M-a călcat, dar e bine că s-a terminat bine.

Aş minţi dacă aş zice că nu îmi doresc o victorie a lui Sepsi, dar e important ce facem noi marţi. Totul va depinde de noi. Mi-ar plăcea să se încurce Steaua. E important să câştigăm noi. Acum, adversarii trebuie să se uite la noi şi nu noi la ei“, a spus şi Ciprian Deac, autorul golului de 2-1.

Valentin Costache: „La Botoşani o să fie şi mai greu decât a fost aici“

„Meci greu cu o echipă foarte bună. În repriza a doua s-a văzut că, dacă tragem toţii în aceeaşi direcţie, nimeni nu ne poate opri.

Eu am avut o problemă la aductori şi a trebuit să ies. Cei care au intrat au făcut-o foarte bine.

E puţin mai bine acum, după ce a fost la înfrângerea cu Sepsi. La Botoşani o să fie şi mai greu decât a fost aici. Nu ne ia valul, avem experienţă. Trebuie să fim echilibraţi. N-am mai câştigat de ceva timp la Botoşani.

Dacă o să câştige Sepsi n-o să ne supărăm. Ne bucurăm pentru ei, n-o să ne bucurăm de răul altora niciodată“, a completat şi Costache.