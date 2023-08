Jucătorii lui Dinamo, bucuroși după victoria cu Botoșani 1-0: „I-am făcut pe fani să zâmbească”

Fotbaliștii lui Ovidiu Burcă au spus că un rezultat de egalitate ar fi fost nedrept și consideră că golul venit în prelungirile partidei este o răsplată pentru că au crezut până la final în victorie.

Jucătorii lui Dinamo, bucuroși după victoria cu Botoșani

au fost bucuroși după victoria obținută cu FC Botoșani, fiind mulțumiți de felul în care au evoluat împotriva moldovenilor: „Cred că este o victorie foarte importantă pentru noi.

Cred că a avut o cotă mai mare, pentru că noi și ei eram pe ultimele locuri, mă bucur mult că am câștigat și sper să o ținem tot așa. Am pus presiune pe ei.

Nu mai contează cine a trimis mingea în poartă, important e că am câștigat și că a intrat mingea în poartă. Ne bucurăm că le-am pus fanilor un zâmbet pe față”.

„Presiune e mereu la Dinamo!”

„De acum ne întoarcem înapoi la muncă, pentru că urmează o perioadă grea. Presiune e mereu la Dinamo, iar presiunea crește cu cât trec meciurile și nu câștigi.

A fost o victorie foarte importantă pentru noi pentru că am terminat această serie. Sperăm să continuăm cu victoriile, pentru că jucăm frumos”, a .

„Cea mai importantă e victorie, simt că o să vină și golul meu. Nu am jucat prea bine azi, trebuie să aștept. Felicit toată echipa pentru victorie și tot staff-ul.

Am fost schimbat la pauză, dar a fost o decizie bună pentru echipă, importantă e victoria și suntem fericiți. Oricine ar fi dezamăgit să fie schimbat la pauză, dar Dinamo e cea mai importantă.

Dinamo e o echipă mare, echipa e mai importantă decât un jucător, antrenorul e șeful, dacă a simțit că trebuie să mă schimbe, m-a schimbat!

Nu am venit de mult timp, nu am apucat să joc prea mult, dar știu că va veni și timpul meu. Antrenorul e șeful, trebuie să muncesc mult și să vedem ce se va întâmpla. Eu am încredere în mine!”, a spus și Hakim Abdallah.