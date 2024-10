Jucătorii lui Dinamo, cu gândul la derby-ul cu FCSB după 1-1 cu Farul. Ce a spus Cătălin Cîrjan despre accidentare: „Sper să-mi revin”

Dinamo . Cătălin Cîrjan a deschis scorul după o acțiune individuală de excepție, în timp ce Narek Grigoryan a profitat de eroarea lui Cristian Costin, pasator decisiv la golul dinamoviștilor, și a stabilit scorul final. „Câinii” au ajuns la trei meciuri consecutive fără înfrângere în campionat.

Cătălin Cîrjan, detalii despre accidentarea din meciul cu Farul: „Am o problemă musculară”

al meciului cu Farul. „Decarul” din Ștefan cel Mare a fost scos de pe teren, iar în locul său a fost introdus Iulius Mărginean. Cîrjan susține că are o problemă musculară și va fi supus unor investigații.

„1-1 e un rezultat echitabil. Sunt bucuros că am marcat din nou și mi-am ajutat echipa. Am mai avut câteva ocazii, îmi pare rău că nu am marcat și să duc scorul la 2-0 în prima repriză. Altfel era jocul, dar așa e la fotbal.

Câteodată marchez, câteodată nu. Sunt bucuros de forma mea și sper să o țin tot așa. Am o problemă musculară, sper să-mi revin până la meciul cu FCSB. Voi face niște investigații.

Suntem pregătiți pentru derby, cred că toți jucătorii visează la acest meciuri, la derby-uri. De-abia așteptăm acest meci”, a declarat Cătălin Cîrjan, la finalul meciului Farul – Dinamo 1-1.

Dennis Politic, cu gândul la derby-ul cu FCSB: „Toată lumea îl așteaptă”

Dennis Politic a fost folosit pe postul de 9 fals de Zeljko Kopic în partida cu Farul. Atacantul care și-a făcut junioratul la Manchester United nu a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor. Dennis Politic se gândește deja la derby-ul cu FCSB, duminică, 20 octombrie, ora 21:00.

„Știam că au calitate individuală. Deși au avut ocazii și puteau să marcheze goluri, și noi le-am avut pe ale noastre. Dar cred că am pierdut două puncte în seara asta. M-am simțit bine în zona centrală a atacului.

A fost un rol diferit, n-am mai jucat pe stânga, am jucat atacant sau 9 fals. Am încercat să joc cât mai mult la picior, să primesc mingea și să joc lucrurile la care mă pricep. Cred că am jucat destul de bine.

Sunt un pic supărat că n-am reușit să câștigăm acest meci. Cred că această pauză vine bine, avem timp să ne refacem după acest meci și să pregătim foarte bine derby-ul. Toată lumea îl așteaptă”, a spus și Dennis Politic.

Adnan Golubovic, omul meciului la Dinamo: „Nu trebuia să primim gol”

Adnan Golubovic a făcut minuni în poarta lui Dinamo la meciul cu Farul. Portarul sloven a avut intervenții spectaculoase, însă nu a mai putut face nimic la execuția lui Grigoryan după o eroare în defensivă.

„Ne pare rău că am primit gol, nu trebuia să primim gol, dar ăsta e fotbalul. Ne gândim că 1-1 e un rezultat mai bun decât să fi pierdut meciul. Urmează meciul cu FCSB, ei sunt într-o formă bună, vom vedea”, a concluzionat Adnan Golubovic.