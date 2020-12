Jucătorii lui Dinamo au ajuns să facă haz de necaz de situația financiară pe care clubul o traversează în acest moment, incertitudinea care planează în cadrul echipei fiind în continuare una ridicată.

Deian Sorescu și Ricardo Grigore, doi jucători de bază la Dinamo au oferit câteva detalii despre situația prin care componenții echipei trec în această perioadă de sfârșit de an.

Aceștia au abordat și proiectul lui Pablo Cortacero care până acum a virat doar 550.000 de euro conturile echipei, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, dar și ce vor face jucătorii la revenirea din vacanță.

Jucătorii lui Dinamo fac haz de necaz: “Nici nu știu dacă mi-a mărit salariul”

“Mai am contract cu Dinamo până în 2023. Încerc să uit de probleme şi am speranţa că va fi bine. Nu, nu am luat niciun salariu. Chiar mă întreb dacă l-au mărit sau nu. Nu ştiu cu cine aş putea vorbi la ora actuală.

Nu ştiu ce funcţii au sau dacă s-a schimbat ceva. Aşa cum am fost şi noi minţiţi, şi suporterii au fost minţiţi. Le mulţumim, pentru că din puţinul lor ne-au dat şi nouă. Da, mă prezint la reunire.

Sunt profesionist şi merg până la capăt. Nu regret că mi-am prelungit contractul, nu regret niciun moment de la Dinamo” , a declarat Deian Sorescu pentru Telekom Sport.

Ricardo Grigore: “Nu e prima vacanță cu mâine în buzunar”

“Nu e prima vacanţă când plecăm cu mâinile în buzunar. Ne aşteptăm să ne bage banii, dacă fac şi mărirea de capital. Nu zice nimeni să ne dea toţi banii, dar trebuie să facă un efort.

Părerea mea e că nu ar fi trebuit să se facă atâtea promisiuni, dacă nu se puteau ţine de el. Nu înţeleg de ce ar fi venit în ţară domnul Pablo Cortacero, dacă nu i-ar fi păsat de Dinamo. La asta m-am gândit şi am speranţe.

Eu voi fi prezent la reunire, dar unii dintre colegi e posibil să nu se prezinte”, a declarat Ricardo Grigore.

