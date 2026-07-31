Sport

Jucătorii lui Dinamo, fascinați de urmașul lui Kopic după 1-1 cu Oțelul: „O nouă idee de fotbal”

Jucătorii lui Dinamo au fost dezamăgiți că nu au luat toate cele 3 puncte din deplasarea de la Galați, cu Oțelul. Cu toate acestea, „câinii” au vorbit la superlativ despre Nuno Campos
Cristian Măciucă
01.08.2026 | 00:31
Jucatorii lui Dinamo fascinati de urmasul lui Kopic dupa 11 cu Otelul O noua idee de fotbal
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Jucătorii lui Dinamo, fascinați de urmașul lui Kopic după 1-1 cu Oțelul: „O nouă idee de fotbal” FOTO: Fanatik
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Dinamo a făcut primul egal din acest campionat, scor 1-1, cu Oțelul Galați, în deplasare. După primele trei etape, „câinii roșii” au patru puncte, iar jucătorii au vorbit la superlativ de antrenorul lui Nuno Campos (51 de ani).

Alberto Soro, laude pentru Nuno Campos după Oțelul – Dinamo 1-1

Alberto Soro (42) a marcat singurul gol al lui Dinamo la Galați, acolo unde echipa lui Nuno Campos a făcut 1-1 cu Oțelul. Din păcate pentru suflarea roș-albă, Dinamo nu a ținut de rezultat și s-a văzut egalată de moldoveni, care au punctat prin golgheterul Patrick (66). A fost prima remiză a „câinilor”, după 0-1 cu Petrolul și 5-1 cu Universitatea Craiova.

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„Știam că va fi greu, dar am sentimentul că am pierdut două puncte. Am avut multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Cred că întreaga echipă se simte bine cu această nouă idee de fotbal. Știm ce avem de făcut, dar sunt lucruri de îmbunătățit. Nu e greu pentru mine, ăsta este fotbalul, trebuie să-mi ajut echipa, să mă ajut pe mine”, a declarat Alberto Soro, după Oțelul Galați – Dinamo 1-1.

David Irimia, pariul lui Nuno Campos

La flash-interviu a venit și David Irimia, pariul lui Nuno Campos. Lusitanul mizează pe fundașul dreapta în vârstă de 20 de ani, care are misiunea de a îl suplini pe Maxime Sivis, transferat în această vară la Orenburg. „Voiam să câștigăm, trebuia să câștigăm, dar asta e. Am încasat un gol și n-am mai reușit să înscriem.

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Noi am făcut un presing destul de bun și în prima, și în a doua repriză. Trebuia să marcăm, am avut niște ocazii clare. Era important să câștigăm ca să confirmăm forma din meciul trecut, dar trebuie să continuăm să muncim. Un egal nu este neapărat un meci prost sau pierdut și trebuie să construim și pe acest punct.

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Abia așteptam să mă întorc aici și să-mi câștig locul. Mă ajută și Mister, iar coechipierii îmi dau încredere. Este foarte important pentru mine. Trebuie să dăm mai mult, să trecem la următorul nivel. Este o schimbare și pentru noi, un stil de joc diferit, dar trebuie să înțelegem ce ne cere mister, să ne îmbunătățim și să ajungem la un nivel mult mai ridicat”, a declarat fundașul, care, sezonul trecut, a fost împrumutat la Metaloglobus.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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