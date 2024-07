Jucătorii lui Dinamo, încrezători după egalul cu Sepsi: „Nu mai e tensiune. Gândim mai limpede”

Dinamo . Covăsnenii au fost cei care au marcat primii, însă Dinamo a restabilit egalitatea pe fondul unui joc extrem de solid în repriza secundă. „Câinii” ocupă locul 4 în clasament, cu 4 puncte după trei meciuri.

Ce a spus Petru Neagu despre primul gol la Dinamo: „Este mereu ceva special”

în partida cu Sepsi. Fotbalistul moldovean a marcat la doar două minute după ce a fost introdus în teren de Zeljko Kopic. Este primul gol marcat de Petru Neagu în tricoul alb-roșu.

„Golul de debut este mereu ceva special. Bani a pasat, Astrit m-a simțit din spate, a lăsat mingea și eu am finalizat. Am avut nevoie de minute, de încredere în mine, dar și golul este important pentru moralul meu.

Nu mi s-a zis nimic că intru, am avut o accidentare care m-a ținut departe de echipă puțin. Am intrat și am încercat să mă folosesc de minutele pe care mi le-a acordat antrenorul. Azi mi-a ieșit. Dinamo e mereu ceva special. Am avut un start dificil cu CFR Cluj, ne-am recuperat și am reușit să luăm un punct după un meci foarte dificil.

Avem un colectiv, toți suntem prieteni cu toți. Suntem o echipă bună și am încredere în băieți că o să facem un sezon bun. Nu mi-am trasat obiectiv personal. Vreau să am minute, să joc cât mai mult și să ajung la echipa națională”, a declarat Petru Neagu.

Raul Opruț, mulțumit după Sepsi – Dinamo 1-1: „Am făcut față”

Deși a reușit să plece neînvinsă de la Sf. Gheorghe, Dinamo continuă să aibă o serie extrem de nefavorabilă în fața lui Sepsi. Formația patronată de Laszlo Dioszegi a ajuns la 11 meciuri consecutive fără înfrângere în meciurile directe cu Dinamo, dintre care 8 victorii și 3 rezultate de egalitate.

„Suntem mulțumiți că am făcut o repriză excelentă. Am făcut față celor de la Sepsi. Știam că acasă au un joc cu foarte multă intensitate, se bazează pe dueluri și suntem fericiți. Era normal să nu fie fericit (n.r. Kopic) pentru că ne-am lăsat dominați de cei de la Sepsi. Am pierdut foarte multe mingi și nu am reușit să ieșim din defensivă în unele momente.

Am ieșit cu determinare și curaj în repriza a doua și s-a văzut în jocul nostru. Mă simt foarte bine, încerc să-mi fac treaba, să dau tot ce am mai bun pentru Dinamo. Au avut încredere în mine și m-au adus. Suntem un grup foarte bun, avem jucători tineri și cu experiență. În primele 3 etape am prestat trei meciuri foarte bune, chiar dacă a doua repriză de la Cluj n-a fost bună.

„Nu știu dacă putem să o ducem pe Dinamo în play-off. Sper să revin la echipa națională”

Punem în practică ce facem la antrenamente și cred că se vede pe teren. Nu știu dacă se poate să ducem echipa în play-off. Trebuie să luăm meci cu meci, să adunăm puncte. La final tragem linie, ne dorim să practicăm un fotbal frumos și modern.

Sper să ne menținem așa pentru că până acum ce-am făcut am făcut destul de bine. Lumea ne apreciază, suporterii sunt fericiți. E cel mai important lucru pentru noi.

Sper să revin la echipa națională, asta îmi doresc. Trebuie să arăt din ce în ce mai bine pe teren, să-mi fac treaba cât mai bine. Dacă voi fi bine din toate punctele de vedere mă voi întoarce la echipa națională”, au fost cuvintele lui Raul Opruț.

Ahmed Bani, prima reacție după Sepsi – Dinamo 1-1

Ahmed Bani a pasat decisiv la singurul gol marcat de Dinamo în meciul cu Sepsi. Tânărul fotbalist din Ștefan cel Mare a dezvăluit secretul din spatele startului promițător al „câinilor” în actuala stagiune.

„Eu încerc să-mi fac datoria de câte ori intru. Fără concurență nu poți să evoluezi. Eu sunt deschis și dacă Mister va decide să mă bage în teren eu voi fi disponibil. E normal să accepți concurența. E o atmosferă foarte bună, suntem un grup unit. Am început destul de bine campionatul față de ce s-a întâmplat în sezoanele precedente.

Este un lucru foarte bun. A fost repriza lor, au jucat agresiv, au jucat acasă au și public. E normal să aibă un plus, dar ne-am revenit și am scos un punct. Trebuie să înveți din greșeli. Am înțeles ce trebuie să facem și ne-am maturizat fotbalistic. Am înțeles ce trebuie să facem, când să facem, cum să facem.

Nu mai este o situație așa de tensionată și avem, mintea mult mai limpede. Vom lua meci cu meci. Noi încercăm să avem rezultate cât mai pozitive. Nici nu vrem să ne gândim că am putea trece prin ce am trecut sezonul trecut”, a spus Ahmed Bani.