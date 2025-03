Jucătorii lui Dinamo, încrezători după victoria cu UTA înainte de play-off: „Toată lumea se gândește la titlu”

, în etapa cu numărul 30 a SuperLigii României. Formația antrenată de Zeljko Kopic a făcut un meci solid și are un moral excelent înainte de primul joc din play-off, contra celor de la CFR Cluj.

Cătălin Cîrjan, încrezător după UTA – Dinamo 0-2

Cătălin Cîrjan a ajuns la șapte goluri în actuala ediție a SuperLigii României. Fotbalistul de 22 de ani a finalizat superb o acțiune personală în prima repriză a partidei cu UTA, dar a încasat și un cartonaș galben.

Din acest motiv, jucătorul care în sezonul trecut a evoluat pentru Rapid , din , fiind suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene.

La finalul partidei, Cîrjan s-a declarat încântat de felul cum a arătat echipa și a transmis care sunt obiectivele sale personale pentru faza de play-off, acolo unde vor urma meciuri tari, cu cele mai în formă formații din SuperLiga.

„Cred că am făcut un meci foarte bun, asta pregătim la antrenament în fiecare zi și astăzi ne-a ieșit. Am vrea să facem asta la fiecare meci, am avut și meciuri mai puțin bune, dar în seara asta am făcut un meci foarte bun și sperăm să o ținem așa și în play-off.

Nu mă gândesc la mine, mă gândesc la echipă. În fiecare meci încerc să dau tot ce am mai bun, vreau să fiu sănătos, să pot să joc și după să vedem ce face echipa, asta îmi doresc cel mai mult. (n. r. șanse la titlu?) Cum am spus, se poate orice la fotbal, intrăm meci de meci pe teren, vrem să luăm cele trei puncte și la final vedem unde suntem.

Mă simt foarte bine, mulțumesc lui Mister pentru încrederea pe care mi-o acordă, am jucat toate meciurile în acest sezon, față de anul trecut unde am jucat foarte puțin, am din ce în ce mai multă încredere în mine și sper să fac treabă bună în continuare”, a declarat Cătălin Cîrjan la finalul partidei.

Astrit Selmani: „Tuturor le e frică de noi”

„Suntem fericiți cu cele trei puncte. Încerc să dau tot ce am mai bun, să marchez goluri și să dau pase decisive. Aș vrea să ajung la cel puțin 10 assist-uri. Acum joc într-o altă poziție, mă mișc mai mult, alerg mai mult, încerc să mă adaptez din ce în ce mai mult.

Obiectivul de la începutul sezonului era să ne calificăm în play-off. Acum toată lumea se gândește la titlu, dar trebuie să ne luptăm. Avem 10 finale, nu suntem aici doar ca să ne bată restul. Avem șanse mari, dar vor fi meciuri foarte grele. Avem calitate.

Tuturor le e frică de noi. Sperăm că vom fi cu toții apți”, a spus Astrit Selmani, potrivit .