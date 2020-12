Jucătorii lui Dinamo au dedicat suporterilor victoria de vineri seară, obținută în Liga 1, Paul Anton declarând că cele 3 puncte sunt un omagiu pentru ei.

Dinamo a învins-o clar pe Politehnica Iași, scor 4-1, și a urcat pe locul 8 în Liga 1, cu 15 puncte acumulate în 13 partide disputate.

Golurile partidei au fost marcate de Sorescu 16′ (P), Nemec 58′, Anton 77′, Gueye 86′ pentru gazde, în timp ce pentru oaspeți a marcat Luis Soares 4′.

Jucătorii lui Dinamo le dedică suporterilor victoria cu Poli Iasi: “Un omagiu pentru ei”

“Importante sunt cele 3 puncte, deși am întânlit o echipă bună în Poli Iași. Prima repriză a fost un meci încâlcit, însă am reușit să ne facem jocul și am câștigat. O luăm pas cu pas, fiecare evoluție în parte.

Am reușit să corectăm problemele la pauză. La finalul lui decembrie, tragem linie și vom vedea. Din punct de vedere administrativ, numai e nimic de zis… E dificil, e foarte dificil pentru că nu ăsta a fost planul pentru care am venit.

Jos pălaria în fața suporterilor, sunt extraordinari, victoria este și un omagiu pentru ei. S-a creat o emulație la echipă în jurul fanilor”, a declarat Paul Anton la finalul partidei cu Poli Iași.

Ante Puljic, după meciul cu Poli Iași: “Iubesc acest club”

“Am arătat că avem calitate. Am promis ca în aceste meciuri să dăm totul. Nu este ușor, ne gândim la probleme și promisiuni. Toate aceste victorii sunt pentru suporterii noștri. Sperăm ca ceva să se schimbe.

Nu am primit mesaj de la Cortacero ci de la avocatul lui. Cum poți să mai crezi în proiect atunci când ai 8-9 promisiuni eșuate. În fiecare zi cineva pleacă sau intentează proces la FIFA.

Momentan nu știu ce am să fac, suporterii de la DDB încearcă să ajute, dar nici lor nu le este ușor. Încercăm să facem lucruri bune pentru acest club, eu personal iubesc acest club”, a declarat Ante Puljic la finalul partidei cu Poli Iași.

