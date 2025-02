Jucătorii lui Dinamo, mulțumiți după remiza cu FC Botoșani 1-1: „Ne bucurăm că adunăm puncte!”

Fotbaliștii „câinilor” au recunoscut că nu au început bine partida, însă se bucură pentru că au reușit să egaleze și pentru că au controlat a doua parte a meciului, chiar dacă nu au mai înscris.

Jucătorii lui Dinamo, mulțumiți după remiza cu FC Botoșani

Jucătorii lui Dinamo au fost mulțumiți după remiza cu FC Botoșani, gol al „câinilor”, a mărturisit că toți adversarii vor să câștige împotriva lor.

„Toate echipele joacă cu noi 100%, toată lumea vrea să câștige cu Dinamo. Am intrat moale, dar ne bucurăm că nu am plecat învinși. Trebuia să câștigăm și să fim pe primul loc la finalul etapei.

Ne pregătim bine și vrem să câștigăm împotriva Farului. Vrem să ducem Dinamo în Europa și să jucăm din trei în trei zile. Ne antrenăm foarte bine și vedem ce va fi.

Toate partidele sunt grele, sunt ultimele meciuri, mergem la victorie împotriva Farului. Vrem să câștigăm meciurile rămase”, a spus Cătălin Cîrjan.

„Nu pot să zic că suntem mulțumiți, dar e ok!”

„Nu pot să zic că suntem mulțumiți, dar e ok. Toate meciurile vor fi tratate ca până acum, mulți spun că acum vine presiunea, dar nu va fi așa.

A fost un meci dificil, am început prost partida, dar mă bucur că am egalat până la pauză și că am schimbat jocul. Mister ne-a spus să fim concentrați că mai avem 45 de minute și că putem câștiga. Vrem să câștigăm 100% orice meci, vrem o victorie cu Farul și vom vedea ce va fi”, a .

„Venim după două deplasări, nu pot spune că suntem nemulțumiți, am luptat și astăzi. Am dominat a doua repriză, ne bucurăm că nu am pierdut, ne așteaptă un alt meci acasă și sperăm să câștigăm. Ne bucurăm că adunăm puncte.

Ne-au lipsit deciziile, puțin calitatea, poate și pe fond de oboseală, dar trebuie să ne antrenăm mai bine. Am avut multe oportunități de a marca și nu am luat cele mai bune decizii întotdeauna.

Se anunță un meci de care pe care împotriva Farului, jucăm acasă, trebuie să ne facem jocul, să continuăm seria rezultatelor bune și să ne apropiăm de play-off. Dacă vom câștiga cu Farul, cred că putem spune că suntem în play-off.

Sper că vor fi toate echipele de tradiție din România, va fi un play-off incendiar, toată lumea își dorește aceste lucruri. Oricine intră în play-off are o șansă la campionat. Sperăm să fie mulți suporteri.

Dinamo e iubită peste tot în România, ne bucurăm că fanii au fost alături de noi, a fost frig, dar nu ne-au lăsat niciodată la greu și să ne dea energia de care avem nevoie”, a fost reacția lui Raul Opruț.