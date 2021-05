Jucătorii lui Dinamo rămân cu picioarele pe pământ: ”Este în joc imaginea noastră”

Dinamo a legat două victorii în Liga 1, dar jucătorii lui Dusan Uhrin rămân cu picioarele pe pământ. Echipa a intrat din nou în lupta pentru evitarea locurilor de baraj și mai au patru meciuri la dispoziție să evite o mare rușine.

Pentru partida de la Ovidiu, ”câinii” au evoluat și pe o primă consistentă promisă de suporterii-acționari, iar acest lucru a creat o stare de emulație în rândul fotbaliștilor.

Însă, băieții lui Dusan Uhrin nu au timp să sărbătorească. Miercuri vor evolua din nou în deplasare, la Politehnica Iași, lanterna roșie a Ligii 1.

Paul Anton: ”Dacă nu câștigăm la Iași, degeaba”

Obișnuiți, în ultima vreme, cu rezultate care nu fac deloc cinste unui club cu istoria și tradiția lui Dinamo, jucătorii din Ștefan cel Mare au uitat cum e să te bucuri. După victoria de la Ovidiu, Paul Anton a îndemnat la cumpătare până la finalul campionatului.

”Important e să ne recuperăm și să câștigăm și la Iași, pentru a da valoare acestei victorii. Dacă nu câștigăm la Iași, degeaba. A fost un meci foarte greu, știam foarte bine ce joacă Viitorul. Știam că, odată cu trecerea timpului, vom avea spații. Cu ajutorul lui Dumnezeu, am profitat. Aveam mare nevoie de această victorie. E o presiune mare pentru toate echipele, cred că cinci-șase echipe se bat pentru această poziție (locul 6 în play-out – n.r.)”, a declarat Paul Anton la finalul partidei cu Viitorul.

”Ne-am făcut un cadou frumos, nouă și suporterilor, orice meci este ca o finală pentru noi, este imaginea noastră în joc, nu aș vrea să o pătez, mai ales la acest club. Important este să luăm puncte, pentru că am suferit mult, am jucat uneori extraordinar si am luat goluri din prostie. Acum avem 2 victorii la rând, dar nu trebuie să ne hazardăm, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”, a adăugat Deian Sorescu.

I-au motivat și banii promiși de suporterii-acționari

Fotbaliștii lui Dușan Uhrin au recunoscut la finalul partidei cu Viitorul, câștigată la limită, scor 2-1, că o motivație suplimentară a venit din partea suporterilor-acționari care au promis un bonus de 15.000 de euro pentru o victorie la Ovidiu.

”Orice ban e bine-venit în situația noastră. Dar astea sunt lucruri interne”, a spus Paul Anton, completat de Deian Sorescu: ”Banii sunt importanți, de asta ne antrenăm și muncim”.

În urma acestui succes Dinamo a urcat pe locul 8 în clasamentul fazei play-out, loc de baraj, dar este la doar două puncte în urma celor de la FC Voluntari, echipa de pe locul 6, cel care asigură prezența în viitoarea ediție a Ligii 1, fără a mai trece prin meciurile de baraj.

