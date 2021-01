Jucătorii lui Dinamo, revoltați că nu toți au primit banii: „Nu știu cine împarte sumele!”

Dinamo a reușit să câștige meciul cu Gaz Metan Mediaș, 2-1, iar ardelenii au suferit astfel prima înfrângere din 2021. Unii jucători ai „câinilor” au primit banii de la DDB, dar nu toți, cum ar fi și cazul lui Paul Anton, care a vorbit despre acest lucru la finalul meciului.

Gaz Metan Mediaș a deschis scorul prin Ricardo Valente în minutul 7, dar dinamoviștii au egalat prin Magaye Gueye în minutul 32, iar Ante Puljic a adus victoria „câinilor” cu reușita sa din minutul 43.

În urma rezultatului, Dinamo a acumulat 22 de puncte, cu unul mai puțin față de adversarii din această seară, iar „câinii” se clasează pe locul 11.

Unii jucători ai lui Dinamo încă nu au primit banii

Paul Anton este unul dintre jucătorii lui Dinamo care încă așteaptă banii de la DDB, el susținând că nu i-a primit și că nu știe cum se împart sumele sau cine se ocupă de acest lucru:

„Am început de la 1-0 pentru ei, dar ne bucurăm că am reușit să întoarcem scorul și să câștigăm meciul. Nimic nou sub soare, se știe povestea”.

„Au intrat banii la anumiți băieți, mie nu mi-au intrat banii încă, dar nu contează. Nu știu cine a hotărât cum se împart banii, eu mă bucur că s-au făcut plățile pentru băieți, în ce condiții muncim și în ce condiții facem treabă, chiar merităm acei bani.

Sunt sub contract cu Dinamo, de restul se ocupă alții”, a spus mijlocașul lui Dinamo la finalul meciului.

Totuși, nici Andrei Radu nu a primit niciun ban: „Ne bucurăm pentru victorie, e și de moral, dar sunt și trei puncte importante. Ne-am motivat mai mult după primirea golului lor, am pus presiune pe ei și ne bucurăm că am întors rezultatul.

Eu nu am primit niciun ban azi, sunt în discuții cu cei din DDB ca să pot să-mi primesc și eu niște bani”.

Steliano Filip, exultă după victorie: „Noi suntem Dinamo!”

„Important e că am câștigat, că am luat cele trei puncte. Mă bucur că am revenit cu o victorie și sper să o ținem pe această linie. Cu marea majoritate am mai jucat, e un lot valoros. Știu că nu e o situație foarte bun, eu am venit cu sufletul și vreau să pun umărul.

Ne bucurăm că am reușit să revenim, am dat dovadă de caracter.

Nu vreau să vorbesc de ceea ce apare prin presă, pentru că nu e nimic adevărat. Avem timp să ne refacem și la următorul meci mergem să luăm cele trei puncte. Suntem Dinamo!”, a spus Steliano Filip.