Jucătorii lui Dinamo visează frumos după victoria cu Metaloglobus: „Avem șanse mari la titlu”

Jucătorii lui Dinamo au motive să spere la obiective mărețe după victoria în fața lui Metaloglobus, scor 4-0, din etapa 20 a SuperLigii. Ce au declarat marcatorii golurilor la finalul duelului.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
14.12.2025 | 21:44
Ce au declarat jucătorii lui Dinamo după victoria cu Metaloglobus. Sursă foto: sportpictures
Dinamo a obținut o victorie importantă, scor 4-0 cu Metaloglobus, în etapa 20 din SuperLiga, penultima din acest an calendaristic. În urma acestui rezultat, „câinii” lui Zeljko Kopic au urcat pe locul doi în clasament. Ce au declarat marcatorii Cătălin Cîrjan și Cristi Mihai la finalul celor 90 de minute.

Cătălin Cîrjan, mulțumit de victoria cu Metaloglobus

La scurt timp după finalul partidei Dinamo – Metaloglobus, Cătălin Cîrjan, marcatorul golului cu numărul 4, a transmis că lucrurile stau bine în clasament, însă campionatul este încă foarte lung. Căpitanul echipei e sigur de faptul că anul 2026 va fi cel puțin la fel de bun.

„Lucrurile se văd frumos, dar campionatul este lung, trebuie să muncim mult, vedem ce face etapa viitoare la UTA. Nu a fost ușor, au avut momente bune, nu am stat bine în teren. Trebuie să fac 2-0, sunt fericit că a înscris și Cristi Mihai, apoi am mai marcat de alte două ori.

Am marcat un gol frumos, exersez astfel de acțiuni personale la antrenamente. Cel mai important este să mergem la victorie la Arad, nu trebuie să ne gândim la ce fac alții. Avem o echipă bună, de aceea suntem pe locul 2. Avem echipa bună, antrenor bun. Sunt convins că vom face și un an viitor bun”, a declarat Cătălin Cîrjan la finalul partidei.

Cristi Mihai visează la titlul

Cristi Mihai a marcat primul său gol la Dinamo și s-a arătat extrem de fericit. Mijlocașul venit de la UTA e de părere că formația din Ștefan cel Mare are șanse mari la titlu după jocul prestat în primele 20 de etape.

„Am visat de foarte mult timp la momentul acesta. Nu a fost cel mai bun an al meu. Am avut accidentări. Am intrat cu gol și pasă de gol. Cu ajutorul colegilor și al lui Mister vreau să capăt și mai multă încredere. Este un sentiment foarte frumos, îmi doream să marchez, îmi doream să mă impun. Sper să o fac treptat, să devin un om de bază la Dinamo.

Avem meci important la Arad, trebuie să luăm cele trei puncte, ca să avem sărbători fericite. Este un meci special, dar în capul meu e un meci oarecare. Avem o echipă de titlu, lot valoros, cu tineri, cu jucători cu experiență, cred că avem șanse mari la titlu. Nu ne uităm la alte echipe, ne vedem de treaba noastră. Dacă se vor încurca, este foarte bine pentru noi”, a spus Cristi Mihai.

Bogdan Ciutacu
