Darius Olaru, furios după arbitrajul din FCSB – Csikszereda 1-0: „Dacă așa se protejează, mi se pare incredibil”. Ce a zis Tănase de penalty-ul ratat

FCSB continuă să spere că va ajunge în play-off și a făcut un pas important în acest sens după victoria cu Csikszereda de duminică seară. Vezi pe Fanatik.ro ce au declarat jucătorii lui Elias Charalambous despre meciurile care urmează.

Darius Olaru vrea revanșa. Ce a spus după FCSB – Csikszereda 1-0

FCSB are de tras din greu pe acest final de sezon regulat pentru a ajunge în play-off. Suporterii și conducerea nu mai tolerează ca echipa să facă pași greșiți, iar primele semne pozitive s-au văzut deja.

După 1-1 cu Fenerbahce în Europa League, . Darius Olaru a contestat arbitrajul după meci, și a spus apoi că vrea cu orice preț revanșa în fața celor de la

„Ne bucurăm de victorie, trebuia să marcăm mai mult în prima repriză și să ne facem meciul mai ușor. Nu știu cum de nu s-au dat mai multe cartonașe, au fost două intrări la mine, full contact, cred că în primă fază nu a dat nici măcar fault. La a doua mi-a spus că a protejat mingea, dacă așa se protejează, mi se pare incredibil, asta a fost explicația lui.



Am simulat din nou (n.r. – ironie la adresa buzei sparte cu care a terminat meciul). Era clar că așa vor fi, au fost agresivi, dar trebuie să marcăm mai mult, a fost zăpada mai mică și trebuia să ne desprindem. A fost un efort bun. Am jucat la 3 zile, vom juca iarăși peste 4 și trebuie să fim pregătiți. Suntem obișnuiți cu aceste perioade, ne bucurăm că avem acest ritm. Avem meci dificil, cu o echipă bună, în tur ne-au bătut și trebuie să ne luăm revanșa.

(n. r. despre portarul Popa) Mă bucur pentru el că a terminat partida fără gol. Nu vreau să discut, Târnovanu e prietenul meu. Cu toții vorbim în vestiar, a făcut un joc bun”, a spus Darius Olaru.

Florin Tănase nu admite alte rezultate decât victoriile de acum

Florin Tănase nu a avut cea mai bună seară pe Arena Națională, . Totuși, experimentatul fotbalist nu se descurajează și a anunțat că vrea toate cele 6 puncte după meciurile care urmează cu Botoșani, acasă, și cu Oțelul, în deplasare.

„Victorie foarte importantă, 3 puncte mari pe un teren dificil. Mai avem 6 meciuri și trebuie să o luăm pas cu pas. Incredibil în 2026 atâta zăpadă pe teren, pe un stadion care a costat… În București, incredibil…

Mă simt bine după accidentare, nu am mai simțit nimic la gambă. Aveam nevoie de minute. Nu m-am gândit la o recidivă. Azi, dacă făceam un pas greșit, totul era terminat cu această speranță de a ajunge în play-off.

După penalty nu am vorbit cu Pap. M-am răzgândit în ultimul moment, asta este, se mai întâmplă. (n. r. despre portarul Popa) Normal că a avut emoții, a debutat. Are nevoie de încurajări, e un copil, are multe de învățat.

Cu Botoșani și Oțelul trebuie să luăm toate cele 6 puncte. Suntem obligați să câștigăm. Dacă va mai ninge așa va fi mai greu. Vin meciuri dificile. Dacă vom intra în play-off, sunt șanse și la titlu!”, a spus și Florin Tănase la zona mixtă.

5 februarie 2026 este data meciului FCSB – FC Botoșani

8 februarie 2026 este data meciului Oțelul – FCSB