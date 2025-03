Jucătorii lui Elias Charalambous se resimt după Dinamo – FCSB 1-2: „Era o presiune!” / „A fost foarte greu pe teren”

. Jucătorii lui Elias Charalambous au mărturisit la finalul meciului cât de greu le-a fost contra „câinilor”.

David Miculescu a simțit presiune înainte de meciul cu Dinamo

David Miculescu, , a reacționat la finalul meciului. Tânărul fotbalist al „roș-albaștrilor” a dezvăluit că a simțit presiune la echipă pe fondul accidentărilor fotbaliștilor de bază, însă se bucură că rezultatul final a fost de partea FCSB-ului.

„Este un sentiment unic, pentru că nu cred că am marcat deloc în derby. Sunt bucuros pentru că am câștigat și sunt foarte bucuros. Am căutat camera să mă bucur în fața ei, dar arbitrul a interpretat că am vrut să mă duc la ei. I-am și spus la pauză că nu am vrut să fac acest gest, pur și simplu am vrut să mă bucur la cameră. El mi-a spus să mă duc la camera din partea cealaltă, era minutul 45 și trebuia să bag sprint 90 de metri (n.r. râde).

„Era o presiune din cauza accidentărilor, trebuia să arătăm că și cu ei, dar și fără ei suntem o echipă bună!”

Am simțit acest meci bine, tot timpul am început mai greu după pauza naționalelor, dar e bine că am luat toate cele trei puncte. În play-off nu poți face greșeli, punctele sunt foarte importante.

Ne-am dorit să câștigăm, să facem fericiți suporterii, dar să câștigăm și pentru noi. Era o presiune din cauza accidentărilor, trebuia să arătăm că și cu ei, dar și fără ei suntem o echipă bună. Fiecare jucător este foarte important”, a spus David Miculescu, conform

Baba Alhassan, reacție după golul fabulos care a adus victoria FCSB-ului în derby-ul cu Dinamo

Baba Alhassan a fost cel care a adus cele 3 puncte campioanei en-titre. . Fotbalistul a spus după meci că avea nevoie de acest gol și dedică victoria fanilor.

„În acel moment nu am știut cui ar trebui să îi pasez, așa că am șutat. A fost un meci dificil, suntem în play-off, toate jocurile sunt dificile. Acesta este fotbalul.

Contează să muncești mult și să vezi cum rezultatele vin în final. A fost un meci greu, fiecare joc de acum va fi greu și de aceea trebuie să muncim.

Sperăm ca jucătorii accidentați să revină și să ne ajute. Am avut nevoie de acest gol. Victoria este pentru noi, nu doar pentru mine, și chiar pentru fani!”, a spus și Baba Alhassan după Dinamo – FCSB 1-2.

Risto Radunovic a recunoscut forța lui Dinamo

Risto Radunovic a bifat un nou meci în care a depus efort constant. Muntenegreanul a reacționat la finalul victoriei cu Dinamo și a recunoscut forța rivalei din „Ștefan cel Mare”.

„A fost un meci foarte greu, la Dinamo acasă, cu suporterii lor. Dar l-am gestionat bine, am avut şi probleme medicale, însă împreuna am ieşit bine. Mă bucur pentru Baba, ne-a surprins pe toti pentru că a dat gol cu stângul, la vinclu. E cea mai importantă victorie de până acum, în acest sezon.

„A fost foarte greu pe teren, dar sincer am meritat victoria!”

Presiunea e mare mereu la noi, de asta purtăm însă tricoul FCSB. Mereu mergem la victorie, să câştigăm campionate. Fazele fixe anul acesta sunt foarte importante pentru noi, mă bucur că ne ies.

Mereu sunt meciuri grele cu ei, cu Dinamo. Sunt intense, e derby-ul oraşului, a fost foarte greu pe teren, dar sincer am meritat victoria. Am stat mai bine în teren. Am avut curaj mai mult”, a declarat Risto Radunovic, conform