Jucătorii lui FC Argeș, resemnați după eșecul cu Universitatea Craiova: ”E cea mai valoroasă echipă”

FC Argeș a suferit un nou eșec în meciul cu Universitatea Craiova și a rămas pe ultimul loc în clasament. Ce au spus jucătorii piteșteni după cea de-a treia înfrângere suferită în play-off.
Traian Terzian
27.04.2026 | 23:21
Reacțiile jucătorilor de la FC Argeș după eșecul cu Universitatea Craiova. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Eșecul din partida FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1 i-a marcat pe jucătorii lui Bogdan Andone. Cu toate acestea, ei au recunoscut cu mult fair-play că oltenii au cea mai bună echipă din SuperLiga în acest moment și merită să câștige titlul.

Reacțiile jucătorilor de la FC Argeș după eșecul cu Universitatea Craiova

Imediat după încheierea întâlnirii de la Mioveni, care a pus capăt etapei a 6-a a play-off-ului, Mario Tudose, căpitanul piteștenilor, a venit cu explicații pentru această nouă înfrângere suferită chiar sub ochii selecționerului Gică Hagi, însă s-a arătat dezamăgit că toate aceste eșecuri au fost la limită.

”Nu am ținut de minge. Nu am avut personalitate în prima repriză. Trebuia să intrăm mai bine montați. Am intrat destul de moi, nu am o explicație. La pauză s-a văzut o reacție. Cred că Universitatea Craiova e cea mai în formă echipă, cea mai valoroasă echipă, au șansa să facă eventul. Le urez succes, dar îmi pare rău că nu am reușit mai mult.

E final de sezon, dar trebuie să ne ridicăm singuri nivelul. Ăsta e nivelul în play-off. E păcat că pierdem meciurile cu 0-1. Azi am luat gol în primele 15 minute. În seara asta istoria jocului s-a scris în primele 15 minute”, a declarat Tudose, la flash-interviu.

Rață încă nu a renunțat la visul cupelor europene

La rândul său, Vadim Rață a dat vina pentru această înfrângere pe moralul scăzut după eliminarea din Cupa României. Cu toate acestea, internaționalul moldovean a avertizat că FC Argeș nu a renunțat la lupta pentru locul 4.

”Am fost puțin căzuți cu moralul după acea eliminare din semifinală, ne-am dorit mult să ajungem în finală și probabil după acel meci ne-am revenit cam greu, ne-am creat câteva ocazii, puteam să scoatem un egal, dar asta a fost. Așa mi se pare, eliminarea a fost o lovitură morală, psihologic cred mai mult.

Am vorbit puțin în vestiar, băieții erau apăsați, cu moralul la pământ, dezamăgiți. În repriza a doua am încercat să jucăm puțin fotbal și am pus presiune pe cei de la Craiova. Trebuie să mergem mai departe, mai avem patru meciuri în campionat, vom da totul, nimănui nu o să îi fie ușor cu noi.

Avem două egaluri, o victorie, trei înfrângeri, dar toate acestea au fost același scor, 0-1. Suntem o echipă care nu cedează niciodată, ne batem cu oricine, ei au scopurile lor, noi scopurile noastre și vrem să terminăm cât mai sus în clasament.

Mai avem patru meciuri foarte importante, jucăm cu contracandidatele noastre, Rapid, Dinamo, CFR, dar o să încercăm la fiecare meci să adunăm puncte și sper să terminăm cât mai sus, poate reușim pe locul 4, un baraj ceva”, a spus Rață.

Clasament play-off SuperLiga

În urma acestui eșec, cu patru etape înainte de finalul sezonului, FC Argeș a ieșit matematic din lupta la titlu. Deși este foarte greu, piteștenii mai pot prinde teoretic locul 4, cel care asigură prezența la barajul pentru Conference League.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
