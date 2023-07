Jucătorii lui FC U Craiova, dărâmați după eșecul cu U Cluj: „E vina noastră!”

Vlad Achim a fost furios pentru că echipa sa a primit patru goluri și a spus că dacă nu se reglează cât mai repede problemele, ar trebui să se ia măsuri împotriva jucătorilor, pentru că nu este normal ce se întâmplă la echipă.

Jucătorii lui FC U Craiova, dărâmați după eșecul cu U Cluj

Jucătorii lui după eșecul suferit cu Universitatea Cluj, Vlad Achim având un discurs dur pentru colegii săi: „Ei erau dărâmați, i-am băgat în joc, prin jocul nostru moale.

Când nu ai șmcherie fotbalistică, nu știi să închizi jocul, înseamnă că nu ești pregătit pentru mai mult. Trebuie să învățăm, nu se poate să pierdem un asemenea meci. Le-am permis noi. Când ai spații și nu închizi jocul, asta se întâmplă”.

„Puteam să dominăn. O naivitate cum doar la noi se poate întâmpla. Nu se învață nimic, se continuă așa. Dacă continuăm așa, nu avem șanse să creștem. Niște greșeli copilărești.

E al treilea an, deja nu mai e permis. Să fii moale, să tratezi acțiuni lejer, nu este permis așa ceva. Jocul nu e rău, dar aceste lucruri ne costă scump. Să iei așa 4 goluri, foarte grav. Să se ia măsuri dacă nu se reglează”, a mai spus Vlad Achim.

„E o seară foarte proastă!”

„E o seară foarte proastă. După al doilea gol, am crezut că avem meciul sub control, nu am reușit să ținem de rezultat. La 3-2 am mai avut o șansă, nici atunci nu am reușit, e doar vina noastră.

Vom vedea ce vom face în viitor, dar e clar că nu e ok. Ne apasă, normal! E foarte trist, dar nu avem ce face, trebuie să mergem înainte”, a .

„Am marcat trei goluri și am luat patru, au fost mai buni, asta a fost. Mergem la meciul următor și vom încerca să câștigăm. Avem așteptări mari, din păcate am pornit foarte prost.

Nu e nimic pierdut. Clar putem să redresăm, nu cred că am jucat atât de rău, dar am luat goluri prea ușor. Am marcat două goluri, dar degeaba. Suntem supărați, nu știu ce să zic, nu mă așteptam să pierdem. Sper sa trecem peste cât mai repede”, a mai declarat Aurelian Chițu.