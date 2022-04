Jucătorii lui FC U Craiova rămân cu picioarele pe pământ după victoria cu Dinamo: „Cine are echipă mare, cu inimă bună, o să rămână în Liga 1”

FC U Craiova 1948 a învins-o in extremis pe Dinamo în Ștefan cel Mare, scor 2-1 și s-a apropiat astfel la două puncte de podiumul play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1. Scorul a fost deschis de Christian Irobiso încă din primul minut de joc, dar Jeremy Huyghebaert a restabilit egalitatea, după 5 minute de la startul reprizei secunde, ca Andrea Compagno să dea lovitura de grație în prelungiri.

Jucătorii lui FC U Craiova rămân precauți după victoria cu Dinamo

Imediat după fluierul final al partidei, atacantul italian care le-a adus victoria oltenilor a îndemnat la moderație, în condițiile în care emoțiile retrogradării încă nu s-au risipit. Potrivit spuselor sale, lupta pentru evitarea locului de baraj va fi câștigată doar de o echipă care demonstrează că are „inimă bună”.

„A fost foarte frumos să dau gol în minutul 90 pe stadionul lui Dinamo. Știam cât este de important pentru noi și suporteri. Ne bucurăm două zile, dar apoi trebuie să ne concentrăm pe ce urmează.

Am făcut un meci foarte bun și mă bucur că am câștigat. Avem inimă bună, luptăm, am înțeles momentul în care ne aflăm acum. Cine are echipă mare, cu inimă bună, o să câștige și o să rămână în Liga 1.”, a declarat Andrea Compagno, la .

Radu Negru, fericit pentru victorie: „Mă bucur că nu am renunțat și am câștigat”

Prezent, de asemenea, la flash-interviu, Radu Negru s-a arătat încântat de jocul echipei sale, ținând cont că terenul a fost extrem de dificil, iar meciul a început, practic, de la 0-1, dar a ținut și el să avertizeze că obiectivul nu a fost încă îndeplinit.

„Cred că este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla în fotbal, mă bucur că nu am renunțat și am câștigat. Terenul a fost udat și când am ajuns, și înainte de meci.

Noi ne făcuserăm alte planuri, acel gol ni le-a dat peste cap, dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Cred că noi ne-am adaptat mai bine la condițiile date și la adversar. Și ei au venit cu temele făcute, să joace dur.

Suntem salvați de la retrogradare doar când suntem matematic salvați. Până obiectivul nu este matematic îndeplinit, nu aș vrea să vorbim despre asta”, a spus apărătorul alb-albaștrilor.

Marcel Pușcaș, fericit pentru victorie: „Nu am mai câștigat aici din 1994”

Chiar dacă nu a avut prea multe cuvinte de laudă cu privire la aspectul jocului, președintele Marcel Pușcaș s-a bucurat pentru cele trei puncte. Cu atât mai mult cu cât echipa sa nu mai reușise să câștige în Ștefan cel Mare din 1994.

„Dinamo este într-o revenire de formă, au avut câteva ocazii bune. Jocul n-a strălucit din punct de vedere estetic, dar una peste alta sunt trei puncte importante și un pas important pentru evitarea barajului. Emoții sunt până la final. Astăzi miza a fost mare și pentru noi, și pentru ei.

Pentru play-out și pentru miza existentă, putem să-l considerăm un derby, mai ales că nu am mai câștigat aici din 1994. Asamoah este o pierdere importantă. Un jucător de bază care înseamnă enorm pentru noi, sper să se recupereze cât mai repede. Primele sunt trecute în contractul fiecărui jucător, a fost un meci normal”, a declarat oficialul oltenilor.

Nicolo Napoli: „Sunt trei puncte foarte importante, dar acum ne gândim la meciul cu Clinceni”

În schimb, Nicolo Napoli a început deja să se gândească la meciul din următoarea etapă, cu Academica Clinceni. Acesta este programat duminică, 17 aprilie, la ora 15:00, pe arena „Ion Oblemenco” din Craiova.

„A fost un meci foarte greu. Ambele echipe și-au dorit să câștige, dar până la urmă am reușit noi. Sunt trei puncte foarte importante, dar acum ne gândim la meciul cu Clinceni. E greu când primești gol atât de repede, dar echipa a jucat bine și cred că a meritat să câștige. Băieții sunt profesioniști”, a spus tehnicianul italian.