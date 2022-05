Gabi Tamaș, ieşire violentă la finalul meciului cu Sepsi: „Mă doare în c*r! Am jucat cu ruptură! Voiați să stăm capră cu FCSB?!”

FC Voluntari a ratat șansa de a cuceri pentru iar Liviu Ciobotariu mai pierde o finală după ce a ratat trofeul și cu Astra Giurgiu.

Jucătorii lui FC Voluntari, frustați după 2-1 cu Sepsi: „Toată lumea e supărată că am luat punctele de la FCSB. Trebuie să ne urască toată lumea?”

Vadim Rață, suspendat în meciul cu FCSB, a fost extrem de dezamăgit la finalul meciului cu Sepsi Sfântu Gheorghe și le-a transmis un mesaj tuturor celor care i-au acuzat.

„Cam moi în prima repriză și am încasat două goluri ușoare. Am avut ocazii pe final de meci și dacă dădeam un gol poate duceam meciul în prelungiri. Suntem supărați dar trebuia să câștige cineva.

Toată lumea e supărată că am luat punctele de la FCSB și toți ne-au dorit să pierdem. Ne-au înjurat tot meciul. Trebuie să ne urască toată lumea acum? Mulțumesc celor care au venit să ne susțină, iar restul nu mai contează”, a declarat la finalul meciului Vadim Rață.

Gabi Tamaș, reacție uluitoare după Sepsi – Voluntari 2-1: „Mă doare în cur! Nu mă interesează ce se spune!”

Ieşirea lui Gabi Tamaş a fost una violentă. Fundaşul a fost nemulţumit de reacţiile apărute după Voluntari – FCSB 2-2, în care ilfovenii au încurcat calculele unei finale la titlu:

„Știam că sunt o echipă bună pe contraatac și au avut două goluri extraordinare. Păcat că am forțat pe final și am avut câteva ocazii. E trist când pierzi o finală dar alții au pierdut finale de Campionate Mondiale. Mai aveam 45 de minute de jucat și credeam că vom putea reveni. Ăsta este lotul nostru. Cu 11 jucători am jucat 40 de meciuri. Am făcut o schimbare sau două tot campionatul.

Eu am ieșit în minutul, am ruptură, Meleke în minutul 20, ăștia sunt jucătorii noștri. Îi felicit pe toți. Am forțat și nu știu ce spun unii sau alții. Mă doare în cur! Nu mă interesează ce se spune. Toată lumea vorbește? Ce voiau? Să stăm capră în fața FCSB-ului?

Când ne-au bătut cu 4-0 i-am felicitat și ei își băteau joc de noi! Ăsta este fotbalul și câteodată doare. Nu este nimic adevărat din ce s-a speculat. Mai avem un meci, după care vom discuta cu conducerea clubului”, a spus extrem de nervos și Gabi Tamaș.

Liviu Ciobotariu îi înțeapă pe cei de la FCSB: „Au pregătit meciul cu CFR în loc să îl pregătească pe cel cu Voluntari”

„Nu am stat bine la mijlocul terenului, nu am fost atenți, nu am fost agresivi și am ieșit târziu pe șutul lui Ștefănescu. E o seară tristă. Sunt mândru de parcursul pe care l-am avut, chiar dacă am pierdut și nu am mare lucru să le reproșez. Doar că în prima repriză am stat largi și le-am permis să paseze între linii și acolo am pierdut meciul.

În momentul în care joci o finală lași ultima picătură de energie pe teren, dar atât am putut astăzi. I-am felicitat pe adversari. Gabi are dreptate. A fost un sezon foarte încărcat emoțional și fizic. Am folosit aceeași echipă și avem și jucători cu o vârstă care nu permite o refacere atât de rapidă. Cred că ne-a lipsit și șansa pe final.

Interesant este că cei de la FCSB și-au ascuns neputința și au aruncat cu noroi în noi. E problema lor și nu are rost să mai comentez. Părerea mea e că ei și-au pregătit meciul cu CFR în loc să îl pregătească pe cel cu Voluntari. Atâta timp cât îți aperi corect șansele nu am de ce să fiu afectat?

Într-o țară civilizată se apreciază să îți aperi corect șansele. I-am rugat pe conducători să terminăm finala și vom discuta. Trebuie să mă reculeg puțin pentru că sunt zdruncinat și o să mă gândesc ce o să fac. Sper să prindem poziția a patra”, a declarat și Liviu Ciobotariu.