Un jucător de la FCU Craiova a fost agresat de Andrei Preda “Gogoașă” în autocar, sub privirea antrenorului: „Mutu s-a făcut albastru de frică”. Video Exclusiv

Adrian Mititelu se află în conflict cu Peluza Sud, condusă de Andrei Preda „Gogoașă”, duelul dintre cele două părți fiind amplificat în ultima perioadă de . Într-un , Adrian Mititelu a făcut dezvăluiri terifiante.

Jucătorii FC U Craiova 1948, speriați de Andrei Preda „Gogoașă”, liderul Peluzei Sud: „A oprit autocarul și l-a strâns de gât pe Albu”

În urmă cu două zile, FANATIK a publicat un , aflat în fața porții casei lui Adrian Mititelu. Patronul oltenilor a mărturisit despre incidentul petrecut în perioada în care Mutu se afla pe banca oltenilor, atunci când Dragoș Albu (21 de ani), căpitanul de-atunci al echipei, a fost strâns de gât de liderul Peluzei Sud.

„Venea la club când voia el, îmi deschidea ușa la birou. Alții vin la mine și stau în altă cameră. Gogoașă venea, deschidea ușa și intra fără să mai aștepte. Acum nu an și ceva, la un meci de la Voluntari dacă nu mă înșel.

A oprit autocarul și s-a dus Gogoașă și l-a luat, l-a strâns de gât pe Albu sau ce i-a făcut. L-a înjurat în autocar. Când era Mutu antrenor.

(n.r. de ce nu ați pus punct) Eu eram în detenție. Ce să fac? În seara când am aflat de eveniment credeți-mă că n-am dormit un minut. Dacă n-ai acces la telefon, doar restricționat, ce puteam să fac? El a profitat de faptul că (n.r. Adrian Mititelu Jr.) Adiță era tânăr.

Venise pe lângă noi din perioada când noi stăteam prost financiar. Am mai aflat unele din probleme noastre interne, din necazurile noastre. În perioada când eram blocați financiar și nu aveam resurse financiare, aceste lucruri au reprezentat niște atuuri pentru el”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu, dezvăluiri cumplite despre Andrei Preda „Gogoașă”: „Omul nu are discernământ”

Deși un procentaj ridicat din Peluza Sud nu îl acceptă, de teamă, suporterii olteni nu iau atitudine în fața lui pe „Gogoașă”. Adrian Mititelu a continuat să povestească despre episodul agresiv al liderului galeriei oltenilor.

„Nu știu dacă l-a strâns de gât, dar l-a luat de gură. I-a înjurat pe toți. Ce să facă ceilalți că Mutu s-a făcut albastru, oamenii s-au speriat când au văzut astfel de gest.

Era cu mai mulți, dar el era care făcea lucrurile astea. S-a speriat Mutu, dar după a prins curaj. Când încercam să dau o dispoziție, deja începeau înjurăturile, începeau mesajele. Intra pe toate site-urile: ‘să moară Mititelu de cancer, să-i moară familia, să-i moară nepoții, copii’.

Omul nu are discernământ. Nu știu dacă a mai existat în România așa ceva. 80% din Peluza Sud nu îl aprobă, dar le e teamă de el pentru că el are câțiva mai certați cu legea și sunt agresivi”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu i-a dat bani lui Andrei Preda „Gogoașă”: „Poza din vacanță din Grecia, din Italia”

Adrian Mititelu a precizat că Andrei Preda nu voia să plece de la club, iar patronul oltenilor a fost nevoit să-l angajeze director. „Vreau să vă spun că la un moment dat îl angajasem manager, director pe la club. Ca să am acoperire ca să-i dau bani, să scap de el. Nu voia să plece, voia să fie portar.

El se dădea lider de galerie, dar era la noi angajat ca manager. I-am dat banii prin bancă, nu am vrut să am probleme, am plătit impozit. I-am dat bani din buzunar. Și fiul meu și alți apropiați câți bani i-am dat.

În perioada aia omul o ducea bine, haine de firmă, poza din vacanță din Grecia, din Italia, el neavând niciun alt serviciu. (l-a ținut familia Mititelu) Bineînțeles, ca dovadă uite ce ne-a făcut. Meritam pentru că l-am lăsat…”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.