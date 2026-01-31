Jucătorii lui Filipe Coelho, lideri și la puncte, și la statistici. Cifrele din spatele parcursului excelent al Universității Craiova în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se mișcă excelent nu doar pe teren în SuperLiga, ci și în statistici. Jucătorii liderului campionatului impresionează nu doar prin rezultate, ci și prin cifrele impresionante oferite de Superscore, care scot în evidență adevărații eroi ai echipei din Bănie.

Cifrele liderului SuperLigii. Cine sunt oamenii-cheie ai Universității Craiova

Universitatea Craiova continuă să-și păstreze poziția de lider în SuperLiga, iar performanțele echipei nu se reflectă doar în clasament, ci și în statisticile individuale ale jucătorilor. Datele oferite de Superscore dezvăluie cine sunt cei mai importanți oameni din echipa care visează la titlu.

, Anzor Mekvabishvili conduce cu un impresionant 7.19, arătând cât de solid și constant în evoluții este mijlocașul oltenilor. Când vine vorba despre goluri, Steven Nsimba este vârful ideal, cu 8 reușite, în timp ce colegul său, Ștefan Baiaram, domină atât la pase decisive (4), cât și la șuturi pe poartă (1 pe meci).

Creativitatea și „liniștea“ în defensiva oltenilor este asigurată de Oleksandr Romanchuk, lider atât la pase (57.8 pe meci), cât și la intercepții (31), acesta demonstrând că este un jucător complet. Nu în ultimul rând, Nicușor Bancu a creat nu mai puțin de 30 de ocazii de gol, în timp ce Carlos Mora impresionează prin driblingurile sale (1.8 pe meci), deschizând ori de câte ori are ocazia defensiva adversă.

Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto

Cu 7 goluri marcate în cele 22 de prezențe în tricoul Universității Craiova, Ștefan Baiaram este al doilea marcator al oltenilor în SuperLiga. Numai Steven Nsimba, cu 8 reușite, este peste el. S-a vorbit mult de un transfer în străinătate al atacantului român. Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că tânărul de 23 de ani a fost prezentat la Benfica şi FC Porto. Ce au spus lusitanii despre vârful oltenilor.

Întrebat despre situația lui Baiaram, impresarul . Din păcate pentru jucător, ”recenziile” lusitanilor nu au fost deloc printre cele mai bune.

Marele Jose Mourinho i-a transmis agentului român că Baiaram nu este jucător de valoarea lui . Nici cei de la FC Porto nu sunt, momentan, interesați de atacantul din Bănie.

„Eu l-am prezentat la două echipe portugheze, Benfica și Porto. Și la Benfica și la Porto. Jose Mourinho mi-a zis că nu e jucător de Benfica. La Porto, antrenorul Francesco Farioli mi-a zis: ‘l-am dat la scouter și cred că avem pe locul lui. Vorbim în vară‘”, a dezvăluit Giovanni Becali, la FANATIK.

Ce alte echipe mari s-au mai interesat de Baiaram. Care este prețul jucătorului

FC Porto și Benfica sunt doar două nume mari din fotbalul european care s-au interesat de Baiaram. Giovanni Becali mai spune că, pentru atacant, au mai existat contacte de la Bologna și AS Roma. Impresarul mai dezvăluie că prețul de transfer se învârte între 7 și 9 milioane de euro.

„Pentru Baiaram am avut Bologna, care l-au studiat în Italia, și plus AS Roma. Am vorbit cu Ricky Massara, director sportiv (n.r. la Roma), căruia i-am trimis un video cu prezentarea lui Baiaram. A văzut despre ce e vorba. Mi-a spus: ‘Giovanni, pentru moment suntem bine. Vorbim în vară’.

(n.r. Prețul cerut de U Craiova pe unde e?) Eu am spus că între 7 și 9 milioane de euro. Apoi, se mai înțeleg ei cu patronul, cu bonusuri, cu altele. Importantă nu e suma, e important să le placă jucătorul. Și jucătorul nu e că nu le-a plăcut. Dar mulți au avut variante pe postul acela. Uite, ca drept dovadă n-au mai luat nimic”, a spus Becali.