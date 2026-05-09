Jucătorii lui Gâlcă, debusolați total după U Cluj – Rapid 1-0: „E frustrant, e o tensiune”. Mesaj special pentru Rică Răducanu

Gabriel-Alexandru Ioniță
10.05.2026 | 00:22
Rapid a pierdut sâmbătă seară pe terenul lui U Cluj cu scorul de 0-1 în cadrul etapei cu numărul 8 din play-off-ul SuperLigii. La finalul partidei de pe Cluj Arena, fundașul stânga Robert Sălceanu (22 de ani), integralist în acest meci, a recunoscut că nu reușește să înțeleagă cum echipa sa își creează destul de multe ocazii de gol în diferite segmente ale jocurilor, dar, cu toate acestea, giuleștenii nu pot să înscrie.

Robert Sălceanu, descumpănit după U Cluj – Rapid 1-0

Astfel, el a subliniat că există o stare de frustrare accentuată în vestiar pe acest final de sezon, în care formația antrenată de Costel Gâlcă încă speră la calificarea în finala barajului pentru Conference League, chiar dacă această înfrângere de la Cluj-Napoca are menirea de a diminua considerabil șansele în această luptă purtată în prezent de gruparea din Giulești cu Dinamo pentru obținerea locului 4.

Pe de altă parte, Sălceanu nu a dorit să dea vina după acest eșec pe problemele de lot avute de Rapid în contextul acestui meci cu U Cluj. După cum FANATIK a informat în exclusivitate, inclusiv Alex Dobre a devenit indisponibil, pe ultima sută de metri, după ce a acuzat o stare de rău chiar înainte de a se urca în avionul care avea destinația Cluj-Napoca.

„Am luat primul gol din fază fixă, eu am pierdut marcajul și îmi pare rău pentru echipă. Prima repriză nu a fost bună, în a doua repriză am dus mingea aproape de poartă, nu am reușit să marcăm. E frustrant, e o tensiune, am pierdut destul de multe meciuri în play-off, nu putem să îi dăm de cap, chiar nu știu ce se întâmplă.

Câți suntem trebuie să fim montați sută la sută, nu e o scuză că avem accidentați, se întâmplă, e fotbal. Am început repriza a doua mai bine, dar nu am reușit să băgăm mingea în poartă, este frustrant. Și meciul trecut, cu CFR-ul, la fel, chiar nu știu ce se întâmplă”, a declarat Robert Sălceanu după U Cluj – Rapid 1-0. 

Răzvan Onea, mesaj special pentru Rică Răducanu după meciul de la Cluj

Fundașul dreapta al Rapidului, bineînțeles pe lângă faptul că a vorbit despre meciul propriu-zis, a dorit în final să îi transmită un mesaj special lui Rică Răducanu cu ocazia zilei sale de naștere, care este duminică: „Nu e suficient să joci o repriză. Din nou ne-am trezit la pauză, cât am putut și am avut ocazii, am dus mingile în careu, dar n-am avut nici șansă în fața porții. Ei, la al doilea corner, ne-au dat gol, așa s-a scris istoria meciului. E greu, se simte lipsa fiecăruia dintre jucătorii accidentați. Am fost 13 seniori, cred, dintre care unul, Koljic, care a fost accidentat, Burmaz, care revine după un an de zile. Vrem să îi recuperăm pe câțiva după meciul ăsta și să terminăm acest play-off măcar cu două rezultate pozitive.

Presiunea la Rapid a existat tot timpul. Suntem dărâmați mental, sincer să fim. E greu să o iei de la capăt după o înfrângere. Pe teren trebuie să dăm totul, măcar o parte pozitivă în această seară s-a văzut, o dorință, mai ales în repriza a doua. Îmi pare rău că n-am reușit să și marcăm. Le mulțumim fanilor că au fost alături de noi. Știu că e frustrant, e normal să fie dezamăgiți și îmi pare rău. Un singur gând am la sfârșit de interviu. Știu că mâine (n.r. duminică) e ziua lui Rică Răducanu, aș vrea să-i urăm ‘La mulți ani’ și multă sănătate”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
