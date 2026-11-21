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În cele 6 meciuri din grupa 4 a Ligii B de Nations League, România a înregistrat 5 eșecuri și o singură victorie. „Tricolorii” sunt, astfel, în pragul de a depinde de un meci de baraj cu Estonia pentru a nu cădea în „lumea a treia” a fotbalului. Un președinte din SuperLiga nu îi iartă pe elevii lui Gică Hagi (61 de ani) și spune că mulți nu vin cu sufletul deschis.

Dani Coman, despre dubla cu Estonia din barajul de Liga Națiunilor: „Va fi greu!”

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Dani Coman (47 de ani), președintele lui FC Argeș și jucător cu 14 selecții la prima reprezentativă, a vorbit despre situația în care a ajuns echipa națională antrenată de Gică Hagi. Fostul portar și-a început discursul prin a comenta „dubla” cu Estonia de menținere în Liga B de Nations League.

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Coman spune că, în comparație cu alte vremuri, . Dacă pe vremea „Generației de Aur” a lui Hagi, apoi pe vremea lui Chivu și Mutu, astfel de naționale nici nu erau luate în considerare, acum un astfel de meci este, în opinia oficialului de la Argeș, unul greu. „(n.r. Ar trebui să ne temem?) Eu cred că n-ar trebui să ne temem. Ar trebui să-i respectăm, dar nu să ne temem. Adică să înțelegem că va fi un meci sau o dublă grea, dar pe care suntem obligați să o câștigăm.

(n.r. Pe vremea ta la națională nu exista acest adversar pentru noi) Nu existau nici alți potențiali adversari la momentul respectiv. Din păcate, valorile s-au egalizat sau noi, cei de acum, nu mai avem valoarea generației lui Hagi sau jucători care să joace titulari la echipele mari din Italia, din Spania, așa cum se întâmpla cu generația lui Mutu, Chivu. Dar ăștia suntem în momentul de față și trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi. Alții nu avem”, a punctat Coman.

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Dani Coman pune tunurile pe jucătorii de la națională după evoluția din Liga Națiunilor: „Nu am arătat nimic! Nu am arătat dorință, determinare”

Elevii lui Gică Hagi au fost criticați de toată lumea fotbalului românesc după . Dani Coman este și el extrem de direct și îi critică pe „tricolori”. Președintele lui FC Argeș este de părere că naționala României nu a demonstrat nimic în această toamnă. „Părerea mea este că am fost mult, mult sub așteptările tuturor. Nu am demonstrat absolut nimic. N-am avut nici rezultate, n-am avut nici dorință, nici determinare. Nu am arătat că jucăm sub tricolor așa cum era cândva. Și noi poate am făcut greșeli, dar jucam cu sufletul pentru echipa națională așa cum puteam noi. Eu vorbesc din postura în care am fost. N-am fost niciodată un jucător important pentru echipa națională, dar de câte ori am mers acolo, am făcut-o cu tot sufletul”.

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Mesaj pentru Ionuț Radu: „Când se discută despre echipa națională, trebuie să alergi spre aeroport”

Dani Coman nu i-a iertat pe unii jucători care au absentat de la lot pe motiv că au fost accidentați. A arătat cu degetul către . „Nu mi-au plăcut multe lucruri în această campanie. Faptul că unii jucători spun că sunt accidentați, dar nu vin să-i vadă medicul echipei naționale, așa cum ar trebui și așa cum s-a întâmplat întotdeauna…. În plus, repet, eu nu mai văd dragostea aia pentru țară, pentru echipa națională, așa cum se întâmpla cândva. (n.r. Unul dintre jucătorii despre care tu spui că n-au venit să-i vadă medicul este Ionuț Radu. Ce crezi că se întâmplă cu Ionuț Radu?) Este un portar bun, un portar de care îmi place. Dar atunci când se discută despre echipa națională, trebuie să alergi spre aeroport, să vii în România. Am văzut că la echipa de club a jucat cu o zi înainte de convocarea la echipa națională.

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(n.r. Cu o zi înainte a anunțat că nu vine la națională, iar a doua zi a fost titular. A anunțat că nu vine, fiind accidentat și începe un tratament. Și a doua zi a jucat 90 de minute pentru Celta) De ce trebuie să înceapă tratamentul când e convocat la echipa națională? De ce nu o poate face în perioada în care joacă la echipa de club? Ce să înțelegem? Că unii jucători nu respectă echipa națională, că respectă mai mult echipa de club? Atunci trebuie să-i lăsăm la echipa de club, indiferent de valoarea jucătorilor”, afirmă Coman.

Președintele lui FC Argeș nu se ferește de cuvinte: „La națională trebuie să vii cu sufletul deschis, nu să-ți etalezi hainele și cerceii!”

Președintele celor de la FC Argeș vorbește de o caracteristică pe care ar trebui să o aibă fiecare jucător convocat: să iubească echipa națională, să vină cu sufletul deschis. Dani Coman e dur și punctează faptul că la echipa țării tale nu vii doar să-ți etalezi hainele și cerceii. „Jucătorii trebuie să iubească echipa națională și tricolorul. Atât timp cât nu iubesc echipa națională, nu pot fi 100%. Adică la echipa națională nu se vine doar să îți etalezi hainele și cerceii. La echipa națională trebuie să vii cu sufletul deschis și cu toată inima. Dacă nu, mai bine stai la echipa de club și să vină cei care își doresc să fie la echipa națională”.

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Întrebat dacă s-a referit la Ianis Hagi sau la alți jucători anume când a spus aceste cuvinte cu hainele și cerceii, Coman a răspuns: „Nu, am vorbit la modul general. Nu dau nume, că nu am văzut la toți jucătorii dragostea aia pentru echipa națională. Cu toții am făcut greșeli și facem greșeli, dar eu le spun și jucătorilor mei să ofere totul”.

În privința proiectului lui Gică Hagi la națională, oficialul din SuperLiga nu a spus dacă are sau nu încredere în Gică Hagi, ci a revenit la jucători: „Nu aș vrea să mă pronunț, că nu știu exact ce se întâmplă acolo. Nu am încredere în jucători. Pe vremea lui Edi Iordănescu se crease o altă emulație, cu Zidul Galben, cu Generația de Suflet, erau luptători. Erau altfel”.