Sport

Jucătorii lui Hermannstadt, nimiciți de suporteri după retrogradarea în Liga 2: „Plecați cu toții! Ați făcut orașul de râs”

Fanii lui Hermannstadt care au făcut deplasarea la Voluntari pentru manșa secundă a barajului i-au apostrofat dur pe jucători la finalul meciului, după ce retrogradarea echipei în Liga 2 a fost confirmată.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
01.06.2026 | 23:47
Jucatorii lui Hermannstadt nimiciti de suporteri dupa retrogradarea in Liga 2 Plecati cu totii Ati facut orasul de ras
ULTIMA ORĂ
Fanii lui Hermannstadt i-au apostrofat pe jucători după ce echipa a retrogradat în Liga 2. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FC Hermannstadt a cedat cu 0-3 în returul barajului cu FC Voluntari și revine în divizia secundă după patru ani. Fanii sibieni au fost extrem de furioși la finalul meciului și au adresat injurii jucătorilor, care au avut o evoluție ștearsă în manșa secundă a barajului de menținere. Ce au transmis suporterii lui Hermannstadt.

Fanii lui Hermannstadt i-au „distrus” pe jucători după retrogradarea în Liga 2

Hermannstadt pornea cu prima șansă înainte de returul barajului cu FC Voluntari după victoria obținută în meciul tur de la Sibiu, 3-2. Echipa lui Dorinel Munteanu a fost surclasată însă de gruparea ilfoveană în retur și a cedat clar, 0-3, rezultat care a confirmat retrogradarea echipei în divizia secundă.

ADVERTISEMENT

După ultimul fluier al lui Szabolcs Kovacs, suporterii lui Hermannstadt au fost extrem de furioși și le-au adresat cuvinte foarte dure jucătorilor.  „Plecați cu toții! Ați făcut orașul de râs!”, a afirmat un fan al sibienilor. Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la echipă după retrogradarea în Liga 2.

Ce s-a întâmplat la precedenta retrogradare a lui Hermannstadt

Hermannstadt a promovat pentru prima dată în Liga 1 în 2018 și a rezistat trei ani la acest nivel. În 2021, sibienii retrogradau în divizia secundă tot după un eșec suferit la baraj, 0-0 și 1-2 cu CS Mioveni. Din fericire pentru fanii echipei, Hermannstadt a petrecut un singur sezon în Liga 2, reușind să promoveze rapid înapoi în Superliga. Marius Măldărășanu i-a preluat pe sibieni în 2021, iar aceștia au terminat pe locul 2 la finalul acelui sezon și au revenit în prima divizie.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească

Fostul mijlocaș a rămas la cârma echipei și după promovare, iar Hermannstadt a înregistrat un progres constant până în vara anului trecut: locul 11 în 2022-2023, locul 9 în 2023-2024 și locul 7 în 2024-2025, sezon în care sibienii s-au calificat și în finala Cupei României Betano. Totul s-a năruit însă în actuala stagiune, Marius Măldărășanu s-a despărțit de sibieni în decembrie, iar înlocuitorul său, Dorinel Munteanu, nu a reușit să salveze echipa de la retrogradare.

ADVERTISEMENT
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din...
Digisport.ro
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
A fost penalty? Verdictul lui Cristi Balaj după ce Dorinel Munteanu a distrus...
Fanatik
A fost penalty? Verdictul lui Cristi Balaj după ce Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul în FC Voluntari – Hermannstadt 3-0
Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani...
Fanatik
Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani de la decesul soției: „M-a ajutat de Sus!”
Care sunt cele 16 echipe care vor evolua în următorul sezon din SuperLiga....
Fanatik
Care sunt cele 16 echipe care vor evolua în următorul sezon din SuperLiga. Componența stagiunii 2026-2027 s-a stabilit după disputarea barajelor
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham, dar rămâne în Premier League! Destinație-surpriză pentru...
iamsport.ro
Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham, dar rămâne în Premier League! Destinație-surpriză pentru internaționalul român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!