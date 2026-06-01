Jucătorii lui Hermannstadt, nimiciți de suporteri după retrogradarea în Liga 2: „Plecați cu toții! Ați făcut orașul de râs”

FC Hermannstadt a cedat cu 0-3 în returul barajului cu FC Voluntari și revine în divizia secundă după patru ani. Fanii sibieni au fost extrem de furioși la finalul meciului și au adresat injurii jucătorilor, care au avut o evoluție ștearsă în manșa secundă a barajului de menținere. Ce au transmis suporterii lui Hermannstadt.

Hermannstadt pornea cu prima șansă înainte de returul barajului cu FC Voluntari după victoria obținută în meciul tur de la Sibiu, 3-2. Echipa lui Dorinel Munteanu a fost surclasată însă de gruparea ilfoveană în retur și a cedat clar, 0-3, rezultat care a confirmat retrogradarea echipei în divizia secundă.

După ultimul fluier al lui Szabolcs Kovacs, suporterii lui Hermannstadt au fost extrem de furioși și le-au adresat cuvinte foarte dure jucătorilor. „Plecați cu toții! Ați făcut orașul de râs!”, a afirmat un fan al sibienilor. .

Ce s-a întâmplat la precedenta retrogradare a lui Hermannstadt

Hermannstadt a promovat pentru prima dată în Liga 1 în 2018 și a rezistat trei ani la acest nivel. În 2021, sibienii retrogradau în divizia secundă tot după un eșec suferit la baraj, 0-0 și 1-2 cu CS Mioveni. Din fericire pentru fanii echipei, Hermannstadt a petrecut un singur sezon în Liga 2, reușind să promoveze rapid înapoi în Superliga. Marius Măldărășanu i-a preluat pe sibieni în 2021, iar aceștia au terminat pe locul 2 la finalul acelui sezon și au revenit în prima divizie.

Fostul mijlocaș a rămas la cârma echipei și după promovare, iar Hermannstadt a înregistrat un progres constant până în vara anului trecut: locul 11 în 2022-2023, locul 9 în 2023-2024 și locul 7 în 2024-2025, sezon în care sibienii s-au calificat și în finala Cupei României Betano. Totul s-a năruit însă în actuala stagiune, Marius Măldărășanu s-a despărțit de sibieni în decembrie, iar înlocuitorul său, .