Jucătorii lui Inter șochează după eliminarea din Champions League: „Bodo nu ne-a pus probleme” / „Au jucat decent”

Deși au fost învinși tur-retur de formația de lângă Cercul Polar, fotbaliștii lui Inter continuă să o privească de sus pe Bodo/Glimt. Ce au transmis elevii lui Cristi Chivu după ce au părăsit UEFA Champions League
Ciprian Păvăleanu
25.02.2026 | 12:30
Jucatorii lui Inter socheaza dupa eliminarea din Champions League Bodo nu nea pus probleme Au jucat decent
Ce au declarat Nicolo Barella și Yann Bisseck după Inter - Bodo/Glimt 1-2. Foto: Hepta.ro
Inter a dominat mare parte din returul de pe „Giuseppe Meazza”, însă la final tot Bodo/Glimt a ieșit victorioasă după 90 de minute. Norvegienii au răpus gigantul italian cu scorul de 5-2 la general, însă asta nu le-a calmat egoul elevilor lui Cristi Chivu. Deși au fost învinși într-un mod categoric, Barella și Bisseck nu au recunoscut superioritatea nordicilor.

Elevii lui Cristi Chivu au șocat la interviurile de după Inter – Bodo/Glimt 1-2

Într-adevăr, Bodo/Glimt nu a avut situații periculoase până în momentul în care Manuel Akanji a greșit decisiv, iar norvegienii au deschis scorul, însă asta nu scuză jocul slab al lui Inter. Nordicii au știut ce-și doresc de la partida de pe „Giuseppe Meazza” și nu au forțat în ofensivă decât atunci când „au simțit miros de sânge”.

Chiar dacă pleca din postura de mare favorită, Inter a dezamăgit și a pierdut cu Bodo atât în Norvegia, cât și în Italia. Echipa antrenată de Kjetil Knutsen a fost clar superioară, însă, din teren, jucătorii lui Inter nu au văzut același lucru: „Nu cred că Bodo ne-a pus mari probleme. Am primit golurile după erori individuale, ceea ce se poate întâmpla. I s-a întâmplat lui Manuel (Akanji) acum, mie mi s-a întâmplat în alte ocazii. Trebuia să deblocăm tabela, însă nu am reușit. Felicitări celor de la Bodo/Glimt, au făcut o treabă excelentă.

Ăsta e fotbalul. Nu am terminat în primele 8 din cauza unui penalty în minutul 90 (n.r – contra lui Liverpool), iar asta ne-a obligat să mai jucăm două meciuri, inclusiv unul în deplasarea din Norvegia. Obiectivul este titlul în Serie A, însă este un obiectiv trasat la începutul sezonului, nu acum, când avem deja 10 puncte avans”, a spus Barella, la Sky Sports.

Pe ce a dat vina Yann Bisseck după eșecul de pe „Giuseppe Meazza”

Yann Bisseck, fundașul lui Inter Milano, a avut un discurs asemănător. Neamțul a dat vina pe ghinionul echipei sale, în timp ce despre Bodo/Glimt a afirmat că a jucat „decent”: „Am făcut tot ce a depins de noi, tot ce puteam, pentru a întoarce soarta acestui meci, pentru a obține calificarea. Ce ne-a lipsit? Norocul. Mingea n-a intrat în poartă.

Bodo/Glimt a făcut un meci decent, a făcut jocul pe care și l-a propus. Felicitări lor pentru victorie și calificare. În ceea ce ne privește, nimic nu m-a mulțumit! Dar nu ne-a fost ușor și sunt mândru de echipa mea, pentru că a dat totul. Acum, suntem dezamăgiți, dar o vom lua de la capăt. Avem două competiții de câștigat (n.r. – Serie A și cupa) și vom face tot ce depinde de noi pentru a ne atinge obiectivele“, a spus Yann Bisseck, în dialog cu Inter TV.

Ce urmează pentru Inter Milano după eliminarea din Champions League

În ciuda eliminării premature din Liga Campionilor, finalista de anul trecut are un parcurs de excepție în competițiile interne. În Serie A, Cristi Chivu este deja cu o mână pe trofeu, fiind la zece puncte distanță de locul secund, ocupat de AC Milan, cu 12 etape înainte de final.

Inter nu stă rău nici în Coppa Italia, acolo unde este calificată în semifinalele competiției. „Nerazzurri” vor întâlni Como, iar dacă se vor califica în finală vor juca împotriva câștigătoarei dintre Lazio și Atalanta.

