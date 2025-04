Jucătorii lui Marius Șumudică au moralul la pământ după Rapid – U Cluj 0-2. „Suntem foarte supărați și ne pare rău. Trebuie să vedem ce am greșit”

. Giuleștenii rămân pe ultima poziție, iar șansele la un loc care garantează prezența în cupele europene scad considerabil. La final, jucătorii lui Marius Șumudică s-au declarat dezamăgiți de rezultat.

Rapid rămâne ultima din playoff după înfrângerea cu U Cluj

i. Ambele echipe au avut ocazii bune, însă Universitatea Cluj a fost mult mai incisivă în fața porții. Ovidiu Bic și Macalou au înscris pentru formația lui Neluțu Sabău.

Rapid a părut mai mereu lipsită de soluții pe faza ofensivă. Universitatea Cluj s-a apărat compact, iar giuleștenii nu au reușit să străpungă blocul defensiv. Mai mult, fundașii ardelenilor au respins aproape toate centrările.

La final, jucătorii lui Marius Șumudică au recunoscut că au făcut un meci slab și speră ca, într-un timp scurt, să poată să își ridice nivelul, întrucât urmează o partidă crucială cu Hermannstadt, în semifinalele Cupei României.

„Consider că puteam face mai mult. Puteam să fiu mai inspirat. Azi nu mi-a ieșit. O să încerc să îmi revin până miercuri și să mă prezint în cele mai bune condiții. La mijlocul terenului au dominat. Am avut și noi ocazii, dar acesta e fotbalul.

Au reușit să marcheze. S-a simțit o încărcătură emoțională, îmi pare rău că nu am reușit să facem mai mult. Încerc să fiu pozitiv, avem semifinala de Cupă, o să strângem rândurile și să câștigăm miercuri, să oferim o finală familiilor noastre și celor care ne susțin. Noi suntem un grup unit, sperăm să câștigăm miercuri”, a explicat Alex Dobre, conform Prima Sport.

Cristian Ignat: „Trebuie să ne dăm seama că mai avem o șansă. Suntem foarte supărați”

„Cred că era nevoie de mai multă dorință și de mai multă agresivitate. Parcă am intrat puțin, așa, într-o relaxare. Nu am mai reușit să ne ridicăm. Urmează cea mai importantă săptămână pentru noi. Trebuie să ne pregătim foarte bine pentru a ajunge în finală. Cupa ne-a mai rămas. E totul pentru noi. Plecăm foarte motivați. Am discutat foarte calm în vestiar. Trebuie să ne dăm seama că mai avem o șansă. Suntem foarte supărați și ne pare rău. Trebuie să vedem ce am greșit”, a spus Cristian Ignat după meciul din Giulești.



