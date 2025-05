Jucătorii lui Marius Șumudică, la pământ după Dinamo – Rapid 0-0: „Ne-am prezentat foarte urât! Dar nu e un sezon ratat”

și și-a complicat șansele la cupele europene. Cristian Ignat, a spus totul despre cum au trăit el și colegii săi rezultatul din ultima etapă.

Cristian Ignat a dat cărțile pe față după Dinamo – Rapid 0-0

Deși Rapid are de atins un obiectiv, prestația echipei pe teren în meciul cu Dinamo a fost departe de una convingătoare. „Câinii” au fost cei care, în multe rânduri, i-au surclasat pe giuleșteni.

În direct la emisiunea „Suflet de Rapidist”, Robert Niță l-a întrebat pe Cristi Ignat ce se întâmplă la echipă și cum vede acesta lucrurile legate de viitorul clubului. Tânărul fundaș a explicat fiecare amănunt, oferindu-și părerile sincer.

„E un pic dezamăgire de aseară!”

„Mai sunt șanse, dar, cum ai spus și tu, nu mai depinde doar de noi și stăm la mâna altora. E un pic dezamăgire de aseară pentru că eram chiar la mâna noastră și dacă băteam ieri aveam șanse mari să ajungem în Europa, dar ne păstrăm șansele încă și trebuie să fim încrezători!”, a spus inițial Cristi Ignat.

„Din tribună și spun sincer, tu știi că eu de regulă spun lucrurilor pe nume, s-a văzut urât rău. S-a văzut un rapid și eu mă feresc de anumite cuvinte și clișee. Adversarii și-au dorit mai mult, n-au avut atitudine, pentru că eu sincer spun că nu știu care e unitatea de măsură pentru atitudine. N-au fost agresivi, iar nu înțeleg ce înseamnă să fie agresiv în sensul bun sau mai puțin bun.

Că te duci și dai un cot în gură lui ăla și-l lași la dai, asta e o prostie și o agresivitate prostească. În spiritul fair play-ului, ca să zic așa, agresivitatea asta, și mă feresc de cuvintele astea, dar spun sincer… După prima repriză de ieri, Rapidul a arătat ca o echipă fără agresivitate, fără atitudine și o echipă care nu a fost conștientă de șansa care o avea seara după victoria nesperată de la Craiova. Cum ai simțit totul din teren?”, a întrebat moderatorul Robert Niță.

„Am arătat ca o echipă care parcă nu își dorea să ajungă în Europa”

„Sincer, chiar s-a văzut urât și din teren. Am vorbit și la pauză între noi, ne-am prezentat foarte urât, mai ales prima repriză. Am arătat ca o echipă care parcă nu își dorea să ajungă în Europa, parcă noi eram cei care nu mai aveam niciun obiectiv și Dinamo era ceea care își dorea.

Nu știu care a fost problema, chiar trebuie să analizăm și să vedem ce am făcut greșit și să schimbăm asta la noi, la atitudinea noastră, pentru că să jucăm la Rapid București, jucăm la un club mare și trebuie să vrem mai mult de la noi!”, a spus Ignat.

„L-am auzit pe Șumudică aseară spunând că până la urmă Rapidul la Hermannstad are un meci decisiv și clachează, pierde și mă refer la meciul din semifinalele Cupei României, iar aseară este un moment decisiv, un moment important în care Rapidul iar arată rău.

E o problemă de emotivitate, de asumare de obiectiv, o frică de a arata obiectivul. Cum ai vedea tu lucrurile astea?”, a mai întrebat moderatorul.

„Noi tot sezonul nu am avut continuitate!”

„Eu cred că noi tot sezonul nu am avut continuitate. Asta a fost problema noastră. Am avut un meci sus, adică ne-am ridicat la așteptări și după aia următorul meci am clacat. Și mai ales în meciurile importante, meciurile cu miză, acolo eu cred că se vede valoarea jucătorului, acolo se vede puterea echipei.

Cauzele eu cred că sunt în modul nostru de pregătire, în gândirea noastră, în mentalitatea noastră, cum am pregătit meciul, cum am abordat adversarul și în identitatea noastră. Părerea mea personală este că trebuie să ne creăm o identitate a noastră proprie, a Rapidului și să ne ținem de ea până obținem rezultatele pe care ne le dorim!”, a spus tânărul jucător român.

„Crezi că este important ca Rapid să aibă o mentalitate, să aibă o strategie, să-și creeze propriul stil de joc, chiar dacă în perioada următoare scurtă de timp lucrul acesta nu te duce la câștigarea unor trofee?”, a mai fost curios moderatorul să afle.

„Cred că ăsta este factorul esențial în crearea unei echipe de succes!”

„Da, eu cred că este factorul esențial în crearea unei echipe de succes, este să-ți creezi un stil propriu. Sunt atâtea exemple, mai ales și în România, CFR a câștigat cinci campionate după stilul lor, care toată lumea îl critica, dar ei mergeau pe stilul ăla și făceau rezultate, au jucat în Europa constant.

Acum, recent, mă uit și la Barcelona, la fel, au un stil, a zis și Hansi Flick după meciul cu Inter, a zis, chiar dacă noi aveam avantaj, noi ne-am păstrat stilul nostru de asta!”, a spus fundașul central.

„ADN-ul ăsta de rapidist e unul dintre ingrediente sau nu neapărat?”, a mai întrebat ulterior Robert Niță. „Da, e unul. Dacă dorim să creăm un Rapid puternic…

„Trebuie să avem și ADN-ul de rapidist!”

Înseamnă că trebuie să avem și ADN-ul de rapidist și totul pleacă de la agresivitate, cum ai spus și tu, de la dorință să-ți dai viața pe teren.

Eu am observat, sincer, fiind un jucător tânăr, că atunci când îți dai viața pe teren, când dai totul pe teren, suporterul și oamenii din jur și tu nu-ți poți reproșa nimic singur.

Te înjură sau… Te aplaudă. Important e să știi că tu ai dat totul. În momentul ăla tu ți-ai dat viața pe teren și atât ai putut atunci. Și ești împăcat cu tine!”, a explicat Cristi Ignat.

„E o presiune și faptul că lipsesc rezultatele și suporterii sunt pretențioși la Rapid? E o presiune în plus să simte presiunea asta?”, a mai întrebat pe final Robert Niță.

„Această presiune poate fi transformată într-o motivație”

„E o presiune, dar eu cred că această presiune poate fi transformată într-o motivație, într-o dorință de a fi mai bun. Important e să o transformi în ceva benefic și, cum am zis, într-o motivație să devii mai bun.

E bine că sunt așa suporterii, pentru că ei vor mai mult de la club și automat și noi jucătorii trebuie să vrem mai mult de la noi și de la club!”, a fost concluzia lui Cristi Ignat la „Suflet de Rapidist”.