Jucătorii lui Pancu încă visează la play-off după U Craiova – CFR 1-1. „Trebuie să luptăm. Meritam să fim mai sus în clasament”

CFR Cluj a scos un punct din duelul de foc cu Universitatea Craiova din Superliga României. Echipa lui Daniel Pancu s-a apărat eroic în partea a doua și rămâne cu șanse matematice la calificarea în playoff. La final, jucătorii formației din Ardeal s-au declarat mulțumiți de deznodământul partidei din Bănie.

Remiză spectaculoasă între Universitatea Craiova și CFR Cluj

Universitatea Craiova a dominat meciul cu CFR Cluj de la un capăt la altul. Oltenii au deschis scorul în prima repriză. B

Imediat după pauză, ardelenii au egalat. cu un șut la colțul lung. Eroul serii a fost însă Otto Hindricht. Portarul lui Pancu a apărat tot pe finalul jocului și a dus echipei sale un punct important.

Ce au declarat jucătorii de la CFR după remiza chinuită cu Universitatea Craiova

Jucătorii celor de la CFR Cluj s-au declarat mulțumiți de rezultat, dar mai ales de spiritul de luptă pe care echipa l-a afișat în derbyul cu Universitatea Craiova. Elevii lui Daniel Pancu încă speră ca, la finalul sezonului regular, să ocupe un loc care garantează prezența în playofful Superligii.

„Cred că au fost vreo patru mingi. Era mai bine dacă nu luam gol. Mergem înainte. Înseamnă mult pentru moralul nostru. Erau bune trei puncte. Luăm lucrurile pozitive. Aveam probleme. Am revenit. Am fost puternici. Mergem înainte. Am vorbit despre un nou început și după victoria cu Rapid. Trebuie să fim mai adunați la minte. Până când matematic nu mai sunt șanse, trebuie să luptăm. Nu e ușor. Noi trebuie să venim și să ne antrenăm în fiecare zi. Rezultatele vor veni. Nu a plecat nimeni fără bani de la CFR”, a declarat Otto Hindricht.

„Aveam nevoie ca toată lumea să joace bine. Sunt mulțumit cu un punct. Am întâlnit o echipă bună, una complicată. Au avut ocazii. Suntem fericiți cu un punct. Am trecut prin multe în acest an. Avem ambiție și un lot calitativ. Cred că, după felul în care am jucat, meritam să fim mai sus în clasament. Trebuie să jucăm mai des la un nivel înalt. Vreau să continui aici. Trebuie să o luăm pas cu pas, meci cu meci”, au fost cuvintele lui Sheriff Sinyan.