Jucătorii lui PAOK, băgați în ședință după eliminarea din Europa League: ”Aveți un antrenor care nu a lăsat pe nimeni expus”

, însă eliminarea lui PAOK nu a fost văzută cu ochi buni în Grecia. Oficialii clubului au avut o reacție promptă și i-au băgat în ședință pe jucători.

Vicepreședintele lui PAOK, discurs dur în fața jucătorilor după eliminarea din Europa League

La antrenamentul de vineri dimineață, 21 februarie, și-a făcut apariția Maria Goncharova, vicepreședintele lui PAOK și omul de încredere al patronului Ivan Savvidis, care le-a ținut jucătorilor un discurs extrem de dur.

”Nu sunt aici din cauza eliminării, ci din cauza modului în care ne-am prezentat, care a fost șocant. Am văzut o echipă care și-a dorit calificarea și a obținut-o fără nicio problemă, fără vreo reacție din partea noastră.

Nu am câștigat niciun meci important în acest an. Nu am venit aici doar să dau vina pe voi. Pierdem toți, câștigăm toți, facem greșeli și le corectăm împreună. Trebuie să reacționăm acum! Niciunul dintre noi nu vrem să avem un an ratat, trebuie să ne unim și să reacționăm.

Simt că nu mai există aceeași conexiune ca anul trecut, că v-ați închis în voi. Știți că patronul ar omorî, la figurat, pentru voi. Aveți un antrenor care nu a lăsat pe nimeni expus. Luptați pentru ei!”, le-a transmis Goncharova elevilor lui Răzvan Lucescu, conform .

Ultimatum pentru fotbaliștii lui PAOK

”Băieți, trebuie să vă fie rușine pentru cei care au călătorit pentru voi, care au venit prin zăpadă pentru a vă vedea cum luptați. Nu sunt oameni bogați, au luat bani de la familiile lor pentru a vă vedea.

Aveți obligația să reacționați și să le arătați că le sunteți recunoscători. Sunteți aceeași echipă care a reușit să răsturnați lucrurile anul trecut. Vă cer să o faceți din nou și să o faceți imediat”, a mai spus vicepreședintele lui PAOK.

