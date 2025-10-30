Jucătorii lui Rădoi au băgat panica în sponsorul Universității Craiova: „În minutul 60 am vrut să amân conferința!“

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a susținut, miercuri, o conferință de presă ceva mai specială, în care a prezentat reînnoirea colaborării cu unul dintre sponsori, La Provincia. Printre cei prezenți s-au numărat Sorin Cârțu, președintele Universității, precum și Valentin Popescu, responsabilul de marketing al sponsorului, cel care a făcut și o declarație extrem de interesantă.

Conferința de presă, în pericol de a fi amânată din cauza jucătorilor Universității Craiova

În cadrul unei conferințe de presă, responsabilul de marketing din cadrul grupului Cardistin, Valentin Popescu, a făcut o mărturisire care a stârnit amuzament în sală. Acesta a menționat că a trăit cu emoții meciul Universității Craiova cu Sănătatea Cluj, încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea oltenilor, în special până în minutul 60 și că îl „bătea“ un gând să amâne întâlnirea de azi cu reprezentanții mass-mediei. Totuși, .

„Mi-era teamă în minutul 60, aseară, încât am vrut să și anulez conferința. Totuși, m-am uitat la calmitatea lui Rădoi și instant am prins încredere. Mi-a plăcut calmitatea lui, că le-a transmis jucătorilor să se liniștească“, a spus Valentin Popescu.

Oficialul La Provincia își dorește să o vadă campioană pe Universitatea Craiova

Prezent la conferința de presă a fost și președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, despre care Valentin Popescu a avut doar cuvinte de laudă. Nu în ultimul rând, responsabilul de marketing de la La Provincia i-a urat lui „Sorinaccio“ să câștige titlul cu Universitatea Craiova și din postura de președinte.

„Este o mare bucurie să mă reîntâlnesc cu domnul Cârțu. Îi doresc încă o dată, dar sper ca de această dată să se întâmple, să câștige titlul și din postura din președinte, să aibă acel trio pe care nu-l are nimeni în România (n.r titlu din postura de jucător, antrenor și președinte). Vă dorim să fiți acolo unde meritați și chiar cred că e timpul ca Universitatea Craiova să redevină campioana țării. Echipa a mers extraordinar în ultimii ani.

Aveți un proprietar care înțelege fotbalul și chiar consider că domnul Rotaru este un model de patron pe care-l agreez. Simt că Universitatea va fi campioană și îi doresc asta, chiar dacă țin cu altă echipă. Eu sunt cu Dinamo. În familie toți erau cu alte echipe și eu a trebuit să fiu cu altcineva, să avem cum să ne contrăm“, a mai spus Valentin Popescu.

Sorin Cârțu nu crede că Mirel Rădoi își va da demisia

Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, este de părere că nu se pune în acest moment problema ca Mirel Rădoi să plece de la echipă. Și el a auzit zvonurile, însă crede că doar antrenorul este cel care știe exact cum se va încheia această poveste.

Ba mai mult, . Președintele Universității Craiova nu l-a auzit pe Mirel Rădoi vorbind despre o posibilă demisie.

„Ce tensiune? Tu l-ai auzit pe domnul Rotaru, pe cineva dintre acționari că vor să-l demită pe Rădoi, sau că Rădoi vrea să-și dea demisia? Vrea să se mențină un aer trepidant. Nu există! Atâta timp cât s-a pronunțat domnul Rotaru, care este autorizat. Când e vorba de demisie, iei hârtia și scrii. Eu nu am auzit. Bine, am fost și plecat. Am fost la Real cu Barca.

Universitatea Craiova a fost periculoasă de la început. Au fost ’tălpi’ cu anumiți arbitri. E clar că, atât timp cât nu este un adevăr, este ceva. Dar o ținem așa tot timpul? Eu nu am purtat nicio discuție cu el (n.r. Mirel Rădoi)”, a declarat Sorin Cârțu.