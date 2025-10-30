Jucătorii lui Rădoi au băgat panica în sponsorul Universității Craiova: „În minutul 60 am vrut să amân conferința!“

Universitatea Craiova a susținut, miercuri, o conferință de presă ceva mai specială, în care a prezentat reînnoirea colaborării cu unul dintre sponsori, La Provincia. Printre cei prezenți s-au numărat Sorin Cârțu, președintele Universității, precum și Valentin Popescu, responsabilul de marketing al sponsorului, cel care a făcut și o declarație extrem de interesantă.
În cadrul unei conferințe de presă, responsabilul de marketing din cadrul grupului Cardistin, Valentin Popescu, a făcut o mărturisire care a stârnit amuzament în sală. Acesta a menționat că a trăit cu emoții meciul Universității Craiova cu Sănătatea Cluj, încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea oltenilor, în special până în minutul 60 și că îl „bătea“ un gând să amâne întâlnirea de azi cu reprezentanții mass-mediei. Totuși, calmul de pe margine transmis de Mirel Rădoi l-a întors din drum.
„Mi-era teamă în minutul 60, aseară, încât am vrut să și anulez conferința. Totuși, m-am uitat la calmitatea lui Rădoi și instant am prins încredere. Mi-a plăcut calmitatea lui, că le-a transmis jucătorilor să se liniștească“, a spus Valentin Popescu.
Prezent la conferința de presă a fost și președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, despre care Valentin Popescu a avut doar cuvinte de laudă. Nu în ultimul rând, responsabilul de marketing de la La Provincia i-a urat lui „Sorinaccio“ să câștige titlul cu Universitatea Craiova și din postura de președinte.
„Este o mare bucurie să mă reîntâlnesc cu domnul Cârțu. Îi doresc încă o dată, dar sper ca de această dată să se întâmple, să câștige titlul și din postura din președinte, să aibă acel trio pe care nu-l are nimeni în România (n.r titlu din postura de jucător, antrenor și președinte). Vă dorim să fiți acolo unde meritați și chiar cred că e timpul ca Universitatea Craiova să redevină campioana țării. Echipa a mers extraordinar în ultimii ani.
Aveți un proprietar care înțelege fotbalul și chiar consider că domnul Rotaru este un model de patron pe care-l agreez. Simt că Universitatea va fi campioană și îi doresc asta, chiar dacă țin cu altă echipă. Eu sunt cu Dinamo. În familie toți erau cu alte echipe și eu a trebuit să fiu cu altcineva, să avem cum să ne contrăm“, a mai spus Valentin Popescu.
Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, este de părere că nu se pune în acest moment problema ca Mirel Rădoi să plece de la echipă. Și el a auzit zvonurile, însă crede că doar antrenorul este cel care știe exact cum se va încheia această poveste.
Ba mai mult, Sorin Cârțu a precizat că situația din interiorul clubului nu este una tensionată. Președintele Universității Craiova nu l-a auzit pe Mirel Rădoi vorbind despre o posibilă demisie.
„Ce tensiune? Tu l-ai auzit pe domnul Rotaru, pe cineva dintre acționari că vor să-l demită pe Rădoi, sau că Rădoi vrea să-și dea demisia? Vrea să se mențină un aer trepidant. Nu există! Atâta timp cât s-a pronunțat domnul Rotaru, care este autorizat. Când e vorba de demisie, iei hârtia și scrii. Eu nu am auzit. Bine, am fost și plecat. Am fost la Real cu Barca.
Universitatea Craiova a fost periculoasă de la început. Au fost ’tălpi’ cu anumiți arbitri. E clar că, atât timp cât nu este un adevăr, este ceva. Dar o ținem așa tot timpul? Eu nu am purtat nicio discuție cu el (n.r. Mirel Rădoi)”, a declarat Sorin Cârțu.