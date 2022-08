Jucătorii Universității Craiova au prins aripi după victoria cu FC Botoșani: „Trebuie să luăm cât mai multe puncte”

Universitatea Craiova a avut nevoie de inspirația lui Alexandru Crețu, în minutele de prelungire, pentru a rupe echilibrul în partida cu FC Botoșani. și este acum la egalitate perfectă cu moldovenii, pe poziția a patra a ierarhiei. Jucătorii olteni spun că au trecut peste amărăciunea ratării calificării în grupele Conference League și speră ca echipa să urce spre vârful ierarhiei.

”Trebuie să urcăm în clasament” este mesajul jucătorilor lui Rădoi

Alexandru Crețu a fost omul decisiv pentru Universitatea Craiova în confruntarea cu FC Botoșani. A izbutit să marcheze, în minutul 90+3, golul care a făcut diferența. Și care îi duce pe olteni pe poziția a patra. La egalitate perfectă cu adversarul de astăzi.

La flash-interviu, a dezvăluit cum a reușit să marcheze. ”Am primit o pasă bună de la Mitrea, m-am așezat între linii și am avut timp să șutez și am dat la poartă”, a spus Crețu.

În opinia sa, a fost o victorie meritată. Și extrem de importantă pentru că vine după eliminarea din Conference League. Și speră ca echipa sa să urce în clasament.

”A fost un meci dificil, am întâlnit o echipă bună. Asta arată și clasamentul, dar chiar mă bucur că am câștigat. Chiar meritam victoria asta și felicit băieții, felicit tot staff-ul că a reușit să ne motiveze.

Trebuie să urcăm în clasament, pentru că nu stăm foarte bine”, a precizat Crețu.

Bogdan Mitrea, debut cu victorie la Universitatea Craiova

Autorul pasei decisive, la chiar primul său meci pentru Universitatea, Bogdan Mitrea, era extrem de fericit că a debutat cu o victorie. Și spune că obiectivul este intrarea în play-off. După care se pot gândi la campionat.

”Sunt foarte bucuros că am debutat și că am făcut-o cu o victorie. N-a fost un meci ușor, pentru că am întâlnit un adversar puternic. Știam ce ne așteaptă și mă bucur că am reușit să trecem peste micile probleme și să câștigăm.

Deși era primul meci, am avut încredere. Nu mai sunt tânăr, ca să am emoții. Am avut ambiția să demonstrez că merit să fiu aici. Mă bucur că am intrat bine și că a fost un debut reușit.

Obiectivul? Deocamdată, intrarea în play-off. Apoi vedem”, a spus Mitrea.

Acesta a mărturisit că prezența lui Mirel Rădoi pe banca oltenilor a fost decisivă în decizia sa de a ajunge la această echipă. ”Este antrenorul care m-a debutat la națională. Lucru pe care am să mi-l amintesc mereu și pentru care îl respect. Datorită lui, în mare parte, am semnat aici”, a spus fostul căpitan al lui Sepsi.

”Sunt conștient că lumea așteaptă mult mai mult de la mine, mai ales că am schimbat și numărul de pe tricou”, spune Baiaram

Ștefan Baiaram a avut o mare ocazie în prima parte a meciului, mingea trimisă de el lovind bara. ”Am încercat să dau din prima, dar n-am fost inspirat. Trebuia să iau o altă decizie. Mă bucur însă că am câștigat. Nu contează dacă nu am înscris eu”, spune acesta.

El spune că echipa sa a făcut un joc bun și afirmă că ratarea calificării în grupele Conference League a fost un moment foarte greu. ”Am avut ocazii, am ratat foarte mult. Bine că am câștigat. Nu ne gândim la celelalte echipe, ci să luăm cât mai multe puncte acum, la început de campionat. La sfârșit vom trage linie și vom vedea unde suntem.

Ratarea calificării a fost un moment foarte greu. Toată lumea este conștientă de acest lucru. Dar suntem jucători profesioniști și trebuie să trecem cât mai repede peste amărăciune. Consider că am făcu un meci bun și că am trecut peste”, a precizat Baiaram.

El spune că este conștient că tricoul cu numărul 10 generează așteptări mari din partea fanilor. ”Sunt conștient că lumea așteaptă mult mai mult de la mine, mai ales că am schimbat și numărul de pe tricou.

Toată lumea încearcă să mă mobilizeze, să am mai multe reușite. Eu încerc, pe zi ce trece, să muncesc mult mai mult, să fiu umil și să-mi ajut echipa”, a concluzionat jucătorul.