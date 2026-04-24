Jucătorii lui Răzvan Lucescu, extrem de montați înainte de PAOK Salonic – OFI Creta, finala Cupei Greciei: „Am trecut de o perioadă dificilă”

Andrija Zivkovic (29 de ani), căpitanul lui Răzvan Lucescu (57 de ani) de la PAOK Salonic, a prefațat, cu ocazia conferinței de presă premergătoare partidei, meciul de sâmbătă cu OFI Creta din finala Cupei Greciei. Internaționalul sârb a transmis un mesaj în forță și i-a asigurat pe suporteri că el și coechipierii săi vor face tot ce le va sta în putință pentru a aduce un nou trofeu pe „Toumba”.

Bineînțeles că este vorba despre o chestiune extrem de importantă, cu atât mai mult cu cât recent „vulturii” și-au sărbătorit Centenarul. De asemenea, cu aceeași ocazie, extrema dreaptă a subliniat că este gata să uite de perioada ceva mai slabă pe care a avut-o în acest sezon din punct de vedere sportiv și să facă un meci mare sâmbătă la Volos.

„Desigur că e un meci important pentru mine, pentru fani, o să dăm totul pentru a câștiga trofeul. A fost o perioadă dificilă peste care am trecut, orice jucător are parte de asemenea momente. Cel mai important este să-ți controlezi emoțiile, mâine e o finală pentru noi și trebuie să fim pregătiți”, a spus Andrija Zivkovic la conferința de presă premergătoare meciului de sâmbătă.

Ce a spus Răzvan Lucescu înaintea marii finale

Printre altele, la faptul că : „Ceea ce am văzut la sărbătoarea suporterilor de 100 de ani arată încă o dată ce e PAOK. E un feeling al unei mari familii, al unui club greu încercat, iubit, care a luptat mereu. Pentru toată lumea e un moment special, trebuie să știm să ne controlăm emoțiile. Am acumulat experiență în ultimii ani, toată lumea e pregătită să dea totul și să lupte, iar în final să ridicăm trofeul. OFI Creta este într-o formă bună, au o atmosferă bună.

Merită respectul nostru. Există un respect pentru oponent, am remarcat munca lor. Este o echipă care e pregătită, cu jucători de calitate. Ei pot să fie mulțumiți de fotbaliștii pe care îi au, care pot să aibă decizii importante în meci. Decizia ca finala să se joace în luna aprilie a fost luată în august, nu are sens să comentăm acum”.