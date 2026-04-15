Jucătorii lui Real Madrid au scris istorie la Munchen! Ce recorduri au stabilit în meciul cu Bayern

Real Madrid a pierdut pe terenul lui Bayern Munchen, 3-4, în returul sferturilor din UEFA Champions League și părăsește competiția, însă doi dintre elevii lui Alvaro Arbeloa au scris istorie în prima repriză a meciului disputat în Germania. Kylian Mbappe (27 de ani) și Arda Guler (21 de ani) au stabilit două recorduri fabuloase.

Arda Guler a deschis scorul după doar 35 de secunde în partida pe care Real Madrid a disputat-o pe terenul lui Bayern Munchen. Internaționalul turc a profitat de o eroare uriașă a portarului Manuel Neuer, a interceptat pasa greșită trimisă de acesta și a punctat cu o execuție perfectă de la aproximativ 30 de metri. Conform Opta, golul înscris de Guler a fost cel mai rapid din istoria lui Real Madrid în Champions League.

35 – At 35 seconds, Arda Güller 🇹🇷 has scored 's fastest goal in their entire history in the UEFA . Spark. — OptaJose (@OptaJose)

Guler avea să realizeze „dubla” mai apoi, cu o execuție din lovitură liberă, . Bayern a egalat de fiecare dată, prin reușitele semnate de Pavlovic și Kane, însă ultimul cuvânt din prima repriză avea să aparțină tot madrilenilor. Kylian Mbappe a punctat la capătul unui contraatac, iar această reușită a fost una istorică, deoarece francezul a devenit primul fotbalist care marchează 10 goluri în deplasare într-un sezon de Champions League.

10 – 🇫🇷 has become the first player to score ten away goals in a single European Cup/ season. Lethal. — OptaJose (@OptaJose)

Din nefericire pentru iberici, finalul a aparținut echipei antrenate de Vincent Kompany. Mai întâi, Eduardo Camavinga a părăsit terenul după ce a văzut două cartonașe galbene în decurs de 8 minute, iar apoi Bayern a punctat de două ori în ultimele minute, prin Luis Diaz și Michael Olise. Așadar, .

Kylian Mbappe, sezon istoric în Champions League

Reușita de la Munchen a fost cea de-a 15-a a lui Kylian Mbappe în acest sezon de Champions League, iar 10 dintre ele au sosit în deplasare. Primele 3 goluri pe teren străin au sosit în disputa din Kazahstan contra lui Kairat Almaty, câștigată de Real Madrid cu 5-0. Apoi, acesta nu a reușit să puncteze în eșecul suferit pe Anfield contra lui Liverpool, dar a compensat cu vârf și îndesat în partida din Grecia cu Olympiakos, când a marcat toate golurile madrilenilor într-un succes cu 4-3.

Apoi, Mbappe a reușit o „dublă” în , și nu a marcat în partida disputată pe Da Luz în play-off, câștigată cu 1-0 de echipa lui Alvaro Arbeloa. În fine, cea de-a 10-a reușită a sosit pe Allianz Arena contra lui Bayern. În întreaga sa carieră, francezul a reușit să marcheze 70 de goluri în cea mai importantă competiție inter-cluburi, fiind pe locul 6 din acest punct de vedere, depășit doar de nume uriașe: Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) și Raul Gonzalez (71).