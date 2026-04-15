Sport

Jucătorii lui Real Madrid au scris istorie la Munchen! Ce recorduri au stabilit în meciul cu Bayern

Doi jucători de la Real Madrid au stabilit noi recorduri în partida pe care formația spaniolă a jucat-o la Munchen contra lui Bayern în sferturile UEFA Champions League.
Bogdan Mariș
16.04.2026 | 00:03
Jucatorii lui Real Madrid au scris istorie la Munchen Ce recorduri au stabilit in meciul cu Bayern
ULTIMA ORĂ
Kylian Mbappe (27 de ani) a stabilit un nou record în partida Bayern Munchen - Real Madrid. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Real Madrid a pierdut pe terenul lui Bayern Munchen, 3-4, în returul sferturilor din UEFA Champions League și părăsește competiția, însă doi dintre elevii lui Alvaro Arbeloa au scris istorie în prima repriză a meciului disputat în Germania. Kylian Mbappe (27 de ani) și Arda Guler (21 de ani) au stabilit două recorduri fabuloase.

Kylian Mbappe și Arda Guler au scris istorie în partida Bayern – Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul după doar 35 de secunde în partida pe care Real Madrid a disputat-o pe terenul lui Bayern Munchen. Internaționalul turc a profitat de o eroare uriașă a portarului Manuel Neuer, a interceptat pasa greșită trimisă de acesta și a punctat cu o execuție perfectă de la aproximativ 30 de metri. Conform Opta, golul înscris de Guler a fost cel mai rapid din istoria lui Real Madrid în Champions League.

ADVERTISEMENT

Guler avea să realizeze „dubla” mai apoi, cu o execuție din lovitură liberă, Neuer fiind criticat în presa germană pentru această fază. Bayern a egalat de fiecare dată, prin reușitele semnate de Pavlovic și Kane, însă ultimul cuvânt din prima repriză avea să aparțină tot madrilenilor. Kylian Mbappe a punctat la capătul unui contraatac, iar această reușită a fost una istorică, deoarece francezul a devenit primul fotbalist care marchează 10 goluri în deplasare într-un sezon de Champions League.

Din nefericire pentru iberici, finalul a aparținut echipei antrenate de Vincent Kompany. Mai întâi, Eduardo Camavinga a părăsit terenul după ce a văzut două cartonașe galbene în decurs de 8 minute, iar apoi Bayern a punctat de două ori în ultimele minute, prin Luis Diaz și Michael Olise. Așadar, bavarezii s-au impus cu scorul general de 6-4 și au avansat în semifinale, unde o vor întâlni pe PSG.

ADVERTISEMENT
Kylian Mbappe, sezon istoric în Champions League

Reușita de la Munchen a fost cea de-a 15-a a lui Kylian Mbappe în acest sezon de Champions League, iar 10 dintre ele au sosit în deplasare. Primele 3 goluri pe teren străin au sosit în disputa din Kazahstan contra lui Kairat Almaty, câștigată de Real Madrid cu 5-0. Apoi, acesta nu a reușit să puncteze în eșecul suferit pe Anfield contra lui Liverpool, dar a compensat cu vârf și îndesat în partida din Grecia cu Olympiakos, când a marcat toate golurile madrilenilor într-un succes cu 4-3.

ADVERTISEMENT
Apoi, Mbappe a reușit o „dublă” în duelul pierdut de Real pe terenul Benficăi în faza ligii, 2-4, și nu a marcat în partida disputată pe Da Luz în play-off, câștigată cu 1-0 de echipa lui Alvaro Arbeloa. În fine, cea de-a 10-a reușită a sosit pe Allianz Arena contra lui Bayern. În întreaga sa carieră, francezul a reușit să marcheze 70 de goluri în cea mai importantă competiție inter-cluburi, fiind pe locul 6 din acest punct de vedere, depășit doar de nume uriașe: Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) și Raul Gonzalez (71).

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Aventura ratată de la FCSB l-a băgat în depresie: 'Nu puteam să ies...
iamsport.ro
Aventura ratată de la FCSB l-a băgat în depresie: 'Nu puteam să ies din casă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!