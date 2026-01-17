Jucătorii lui Real Madrid, huiduiți vehement de fani la meciul cu Levante. Cine au fost „țintele” principale pe Bernabeu. Video

Nu mai e liniște la Real Madrid în acest start de an. Fanii „galacticilor” și-au primit favoriții cu fluierături continue la începutul meciului din campionat cu Levante. Cine au fost cei mai vizați jucători.
Anul 2026 nu a început extraordinar pentru Real Madrid. Gigantul din La Liga a suferit mai multe lovituri, care s-au transformat în cele din urmă în ură din partea propriilor fani.
Învinși de rivala Barcelona în finala Supercupei Spaniei și eliminați din Cupa Spaniei de echipa de divize secundă, Albacete, jucătorii lui Real Madrid au fost primiți pe Bernabeu cu huiduieli.
Mai exact, la meciul din La Liga cu Levante din etapa cu numărul 20, după clasicul imn al echipei gazdă, fanii nu s-au mai abținut și au fluierat continuu. Țintele lor au fost, mai ales, Vinicius și Bellingham, după ce s-a aflat că cei doi au fost principalii responsabili pentru mazilirea lui Xabi Alonso.
Eșecul cu Barcelona din finala Supercupei Spaniei i-a fost fatal lui Xabi Alonso, care a fost demis în mai puțin de 24 de ore la meci. Antrenorul spaniol nu a ezitat să reacționeze după evenimentul care va rămâne ca un eșec în cariera sa de până acum.
„Nu poți să le dai jucătorilor atâta putere. Este imposibil pentru un antrenor să conducă vestiarul dacă clubul ține mereu partea jucătorilor”, le-ar fi transmis Xabi Alonso șefilor de pe Bernabeu, la despărțirea sa de echipă, conform presei spaniole.