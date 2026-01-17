Jucătorii lui Real Madrid, huiduiți vehement de fani la meciul cu Levante. Cine au fost „țintele” principale pe Bernabeu. Video

ADVERTISEMENT

Nu mai e liniște la Real Madrid în acest start de an. Fanii „galacticilor” și-au primit favoriții cu fluierături continue la începutul meciului din campionat cu Levante. Cine au fost cei mai vizați jucători.

Huiduieli copioase pentru Real Madrid din partea propriilor fani

Anul 2026 nu a început extraordinar pentru Real Madrid. Gigantul din La Liga a suferit mai multe lovituri, care s-au transformat în cele din urmă în ură din partea propriilor fani.

și , jucătorii lui Real Madrid au fost primiți pe Bernabeu cu huiduieli.

Mai exact, la meciul din La Liga cu Levante din etapa cu numărul 20, după clasicul imn al echipei gazdă, fanii nu s-au mai abținut și au fluierat continuu. Țintele lor au fost, mai ales,

Enorme pitada al Real Madrid en el Bernabéu. Los socios se han cansado de tanta tontería. — Señor Parker (@_sr_parker)

Real Madrid taraftarları, Levante maçı öncesi sahaya çıkan futbolcularını protesto etti. — Levent Medya (@leventmedyatv)

Cum a reacționat Xabi Alonso după ce a fost dat afară de Real Madrid

Eșecul cu Barcelona din finala Supercupei Spaniei i-a fost fatal lui Xabi Alonso, care a fost demis în mai puțin de 24 de ore la meci. după evenimentul care va rămâne ca un eșec în cariera sa de până acum.

„Nu poți să le dai jucătorilor atâta putere. Este imposibil pentru un antrenor să conducă vestiarul dacă clubul ține mereu partea jucătorilor”, le-ar fi transmis Xabi Alonso șefilor de pe Bernabeu, la despărțirea sa de echipă, conform presei spaniole.