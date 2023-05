Fotbaliștii lui Sepsi, cu gândul la „meciul sezonului” cu ”U” Cluj după remiza cu Rapid: „Obiectivul este să câștigăm Cupa și pentru asta ne pregătim”

Sepsi a obținut al cincilea punct în play-off-ul SuperLigii, după remiza albă din Giulești cu Rapid, . Jucătorii lui Cristiano Begodi se gândesc deja la finala Cupei României Betano împotriva celor de la ”U” Cluj care va avea loc pe 24 mai.

Roland Niczuly a închis poarta lui Sepsi în meciul cu Rapid: „Înseamnă foarte mult că nu am luat gol”

Fără șut pe poartă în prima repriză a meciului cu Sepsi, în a doua repriză, însă goalkeeperul covăsnenilor a închis poarta excelent. Jucătorul în vârstă de 27 de ani este de părere că rapidiștii nu sunt mulțumiți cu punctul obținut.

„Au fost foarte motivați după acel scor de la Constanța. În prima repriză am reușit să le punem probleme. În a doua repriză au preluat ei controlul, dar acest 0-0 pentru noi este un rezultat pozitiv. Înseamnă foarte mult că nu am luat gol, am depus un efort colectiv foarte mare și acest lucru ne dă încredere pe viitor.

Prima repriză am controlat-o noi, în a doua au încercat ei să pună presiune. Eu nu cred că ei sunt mulțumiți cu acest rezultat. Din această cauză au apărut situațiile lor de a marca. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa să scăpăm fără gol primit. Aceste lucruri dau un moral pozitiv fiecărui portar”, a declarat Roland Niczuly.

„Atât am putut în acest play-off”

Pentru Sepsi urmează duelul de pe teren propriu cu CFR Cluj, iar apoi echipa lui Cristiano Bergodi joacă în finala Cupei României Betano cu ”U” Cluj. În ultima partidă a sezonului, covăsnenii merg pe Stadionul „Ion Oblemenco” pentru confruntarea cu Universitatea Craiova.

„Normal că ne dorim o victorie. Victoriile aduc victorii și avem nevoie de un moral foarte bun pentru că pe 24 (n.r. mai) ne va aștepta meciul sezonului și trebuie să avem moralul ridicat și să fim foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere.

Nu le vedem ca pe o încălzire. Ne dorim să facem puncte și în play-off, dar sunt echipe foarte puternice și atât am putut în acest play-off până acum. Nu ne gândim la acest lucru. În acest sezon am avut meciuri în care am marcat foarte multe goluri, acel 7-0 cu Botoșani, 5-0 la Pitești.

În play-off echipele sunt mult mai puternice decât în play-out și acest lucru se vede. Au o apărare mult mai bună, mult mai închegată și Rapid știți ce fundași a avut în această seară”, a mai spus Roland Niczuly.

Alexandru Tudorie, cu gândul la Cupă după partida cu Rapid: „Pentru asta ne pregătim”

Alexandru Tudorie a recunoscut superioritatea celor de la Rapid în repriza secundă pe fondul retragerii în apărare a covăsnenilor. Fostul atacant de la FCSB speră că lotul lui Cristiano Bergodi să fie apt de joc pentru „meciul sezonului” cu ”U” Cluj.

„Ne-am retras puțin și am încercat să apărăm un punct. S-a întâmplat să nu marcăm, dar dacă vă uitați am marcat în fiecare meci, nu văd o problemă. Obiectivul este să câștigăm Cupa și pentru asta ne pregătim. Până atunci mai avem un meci în campionat cu CFR.

Sper să nu existe suspendări sau accidentări și să fim la ora finalei cupei apți de joc. Toți băieții dau totul când intră pe teren și încercăm să punem în practică ce lucrăm la antrenament”, a spus și Alexandru Tudorie.

Marius Ștefănescu este convins că Sepsi putea marca împotriva Rapidului: „Am avut ocazii bune”

Marius Ștefănescu a fost aproape să marcheze din nou în poarta Rapidului după ce a izbutit acest lucru în meciul tur. Șutul atacantului care mai are un contract cu echipa finanțată de Laszlo Dioszegi încă un sezon a fost blocat de Junior Morais în ultimul moment.

„Puteam să câștigăm, dar pe final și ei au avut câteva ocazii. Un rezultat echitabil. Știam că Rapid ușor, ușor o să ne împingă. Au jucat acasă era imposibil să nu aibă șut pe poartă. Mă bucur că nu am primit gol, dar în același timp puteam să înscriem. Am avut două-trei ocazii bune de gol.

Am avut un portar inspirat sperăm să avem și la meciurile următoare. Știm că în play-off nu mai putem să urcăm niciun loc. Mai avem un meci până la finală, cu CFR, pe care îl vom trata ca pe celelalte din play-off. Sper să ne pregătim cât mai bine pentru finală.

De ce să avem emoții. E meciul sezonului, dar meciul sezonului este după cel cu CFR Cluj, un meci pe care sperăm să-l câștigăm. După aceea vorbim și de finală. În conștientul fiecăruia este cel meci, de pe 24 (n.r. mai). Sper ca până atunci să ne pregătim bine și să reușim să păstrăm cupa la Sf. Gheorghe. Mai am contract aici un an. Vom vedea dacă va veni vreo ofertă. Toată lumea este mulțumită”, a spus și Marius Ștefănescu.