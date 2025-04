Jucătorii lui Sepsi, dezvăluiri despre impactul produs de Dorinel Munteanu, după 1-1 cu UTA: „Depinde doar de noi”

Fotbaliștii lui Dorinel Munteanu au obținut primul punct din play-off, însă consideră că de la următorul meci, lucrurile vor merge mult mai bine pentru echipă și vor reuși să câștige.

Jucătorii lui Sepsi, încrezători după remiza cu UTA

Jucătorii lui Sepsi sunt încrezători și au planuri mari pentru următoarele meciuri din play-off: „Orice meci e ca o finală, trebuie să jucăm bine și acasă și în deplasare. Cred că astăzi ar fi trebuit să câștigăm. Am muncit mult în timpul săptămânii, avem o nouă filosofie, am încercat să aplicăm totul pe teren.

Ne-am dorit mult victoria. Ne-am apărat mai bine, am încercat să marcăm din toate ocaziile pe care le-am avut. Chiar ne-am dorit să câștigăm, dar e foarte diferit în lupta pentru evitarea retrogradării, nu am mai jucat așa până acum”.

Data viitoare vrem să câștigăm, clar, data viitoare vom fi mai bine, astăzi am vrut să luăm cele trei puncte, dar am luat unul. Totuși, am jucat împotriva unei echipe bune”, a spus Dimitri Oberlin.

„Gândim pozitiv, mergem mai departe!”

„Gândim pozitiv, n-avem decât să mergem mai departe, am făcut un meci bun, dar trebuie să avem și puțină șansă. UTA a fost o echipă solidă. Cu tot respectul pentru ei, puteam să câștigăm în a doua repriză, am fost mai solizi. Sunt convins că o să o scoatem la capăt, vom câștiga săptămâna viitoare.

De când a venit mister a adus doar lucruri bune, încearcă să ne motiveze, să ne dea din experiența lui. Depinde doar de noi să punem în aplicare ce ne spune dânsul. Se joacă! E o nebunie! Ne-am uitat la meciuri, fiecare meci e important, trebuie să ne gândim deja la următoarele meciuri și să o luăm de la capăt la următorul joc”, a .

„E un punct de plecare, de pe urma căruia putem să construim. Au fost câteva meciuri în care nu am obținut puncte, dar am fost ambițioși. Din păcate nu am reușit să câștigăm, dar cred în băieți.

S-a văzut la fiecare meci, am fost mai determinați, mai organizați, acum se văd caracterele puternice și se vor vedea lucrurile astea de la următorul meci.

Îmi pare rău pentru penalty, eu am înțeles că a cam forțat penalty-ul, dar asta este, nu mai contează. Se joacă de la meci la meci, toate echipele vor să scape de baraj, de retrogradare și sperăm să scăpăm de această zonă.

Se vede de la meci la meci că am progresat puțin, după care vom progresa sută la sută. Deci suntem pe drumul cel bun!”, a concluzionat Denis Haruț.