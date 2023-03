Jucătorii lui Sepsi, înțepături pentru rivalii de la FC U Craiova după ce au câștigat rejucarea: ”Am jucat mai bine decât pe PlayStation”

Trupa lui Cristiano Bergodi în fața unei echipe parcă anesteziată și astfel a reușit să încheie sezonul regulat pe locul 6 care îi asigură participarea în play-off.

Jucătorii lui Sepsi au început sărbătoarea după victoria cu FC U Craiova

La finalul întâlnirii Sepsi – FC U Craiova 4-0, rejucare din etapa a 23-a din SuperLiga, jucătorii covăsneni s-au bucurat extrem de tare pentru calificarea în play-off și nu au uitat să-i ”înțepe” pe rivalii din Bănie.

”Suntem foarte fericiți că am reușit să câștigăm. S-a vorbit foarte mult. Am jucat mai bine decât pe PlayStation, ca să fac o glumă. Am intrat hotărâți. Am fost foarte motivați. S-a văzut în teren. Nu știu dacă au avut o ocazie clară de gol. Cred că am câștigat toate duelurile. Ei au avut multă încredere, dar nu au reușit să-și facă jocul.

E bine că pe final s-au reglat lucrurile. Putem să sperăm mai sus. Ne gândim la locul trei. Nu vrem să facem figurație. Acum avem și noi mai multă încredere. Am suferit un pic fizic. Mergem cu încredere la Farul. A fost un an mai dificil. Am fost și eu puțin demoralizat. Mă simțeam vinovat dacă ratam calificarea”, a declarat Nicolae Păun.

”Super, sentiment superb. Meritam locul ăsta. Cred că suntem mai buni. Păcat că unii spuneau că Sepsi nu e echipă bună. Noi suntem echipă mai bună. Dacă eram așa în fiecare meci, nu aveam emoții pentru play-off.

La gol a fost o acțiune la care am lucrat toată săptămâna. Nu știu, băiatul (n.r. – Bahassa) e prea nervos. S-a certat cu toată lumea. Cred că putem face lucruri bune”, a spus și mijlocașul Adnan Aganovic.

Secretul victoriei obținute de Sepsi

Portarul Roland Niczuly consideră că partida cu FC U Craiova a fost un test foarte bun înaintea jocurilor dificile din play-off și a dezvăluit care a fost tactica prin care Sepsi a reușit să domine autoritar jocul.

”Am dat patru goluri, cred că mai puteam să dăm, suntem fericiți că ne-am atins scopul final. Ne-am bucurat și noi de rejucarea meciului, am fost un test important pentru noi să vedem dacă avem ce căuta în play-off sau nu.

Sper să fie asta fața noastră și să urcăm în clasament, să nu terminăm pe locul 6. Nu cred că au avut niciun șut pe spațiul porții. Secretul e că am fost foarte agresivi, dar Mister (n.r. – Cristiano Bergodi) a fost foarte inspirat, am făcut presing.

Cu toții eram pregătiți mental, mi-am văzut colegii foarte motivați, dar a venit și , ne-a dat un impuls foarte bun”, a afirmat Niczuly.