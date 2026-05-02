Jucătorii lui U Cluj, apel către suporteri înainte de meciul cu FC Argeș: „E mare nevoie de ei!”. Ce a spus Drammeh despre posibilitatea eventului în acest sezon

U Cluj luptă în acest final de sezon și pentru titlu, dar și pentru Cupă. Jucătorii lui Cristiano Bergodi cer sprijinul suporterilor mai mult decât niciodată.
Mihai Dragomir
02.05.2026 | 17:35
Jucătorii lui U Cluj cer sprijinul suporterilor pentru câștigarea titlului și Cupei în acest final de sezon. Sursa Foto: Sport Pictures.
U Cluj joacă sâmbătă, 2 mai, de la 20:30 acasă cu FC Argeș, în etapa cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii. Ardelenii vor să își ia revanșa după ultimele rezultate, iar jucătorii lui Cristiano Bergodi cer sprijinul suporterilor. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea cea declarat Mouhamadou Drammeh la conferința de presă premergătoare partidei contra piteștenilor.

Mouhamadou Drammeh îndeamnă suporterii lui U Cluj să susțină din plin echipa pe final de sezon

U Cluj s-a calificat în finala Cupei, dar a pierdut ultimele două jocuri din campionat. Ardelenii vor să rămână în cursa pentru titlu, motiv pentru care vor da totul să câștige cu FC Argeș și să țină aproape de liderul Universitatea Craiova. Echipa lui Cristiano Bergodi a primit o veste bună și una proastă înaintea partidei: extrema Oucasse Mendy a fost recuperată, dar atacantul Jovo Lukic ar putea juca abia contra Rapidului. Chiar și în aceste condiții, Mouhamadou Drammeh, mijlocașul echipei și titular incontestabil, își dorește toate cele 3 puncte cu FC Argeș și cere sprijin total din partea suporterilor.

„Vreau să obținem 3 puncte acasă pentru noi și pentru fanii noștri, deci trebuie să fim serioși și gata de luptă. Am muncit bine și suntem pregătiți moral să câștigăm jocul. Și adversarul nostru (FC Argeș) va veni să câștige meciul. Mai avem trei meciuri acasă în ultimele patru etape, plus finala Cupei, chiar mă aștept să vină suporteri cât de mulți se poate la meciul de sâmbătă. Ne-au oferit sprijin tot sezonul, dar acum, în special, e mare nevoie de ei. Îi îndemn pe toți cei din Cluj să iasă din case și să vină să susțină „U” Cluj. Putem avea ceva bun”, a spus inițial fotbalistul lui U Cluj la conferința de presă.

Mouhamadou Drammeh vrea și titlul și Cupa. „Ar fi ceva excepțional!”

Mouhamadou Drammeh a vorbit ulterior despre lupta echipei sale pe cele două fronturi și a declarat că un event în acest sezon ar fi „ceva excepțional” pentru U Cluj. Fotbalistul originar din Paris vrea să pună mâna pe ambele trofee.

„Putem spune că dacă vom câștiga tot, vom obține două trofee, iar asta ar fi ceva excepțional pentru „U” Cluj. Sper să câștigăm tot în acest an. Am înțeles că a fost nebunie și cu biletele pentru finala Cupei. După antrenament, joi, am trecut prin fața cozii și am fost entuziasmat că erau foarte mulți oameni care cumpărau bilete”, a mai spus mijlocașul.

  • 1964/65 este unicul sezon în care U Cluj câștiga Cupa României
  • 13 mai este data finalei Cupei României din acest sezon
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
