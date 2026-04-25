Ce s-a întâmplat la cea mai controversată fază din CFR Cluj – U Cluj 1-0. Dezvăluiri din teren: „A vrut să dea galben, dar a fost avertizat din camera VAR”

Universitatea a pierdut derby-ul Clujului, partida fiind decisă de golul din penalty al lui Andrei Cordea. Szabolcs Kovacs i-a enervat la culme pe elevii lui Cristiano Bergodi, mai ales după ce el a refuzat să-i dea al doilea galben lui Karlo Muhar. Jucătorii lui U Cluj au contestat această decizie chiar și după fluierul final.

Jucătorii lui U Cluj contestă decizia lui Szabolcs Kovacs, după ce Muhar nu a văzut al doilea galben

Daniel Pancu l-a învins pe Cristiano Bergodi în derby-ul Clujului, iar jucătorul cu care antrenorul italian a intrat în conflict în meciul din sezonul regulat. Astfel, șansele „feroviarilor” la titlu devin reale, iar U Cluj se teme că poate pierde chiar și poziția a doua în următoarea etapă.

însă una dintre ele merită discutată. La scorul de 1-0, Karlo Muhar a oprit un contraatac periculos al adversarilor, iar centralul a avut un gest prin care a lăsat de înțeles că îi va da al doilea galben, însă în cele din urmă croatul a rămas pe teren, dar a fost schimbat imediat de Pancu. Ovidiu Bic este sigur că mijlocașul lui CFR merita să fie eliminat:

„Știam că ne așteaptă un meci important. Am început mai puțin bine, s-a văzut și starea de oboseală după meciul din Cupa României. A doua repriză parcă ne-am mai revenit și am intrat în controlul meciului. A fost luptă multă, dar din păcate a venit acel penalty. Asta e, nu avem ce face, mai sunt multe puncte în joc.

Este normal… Lukic este golgheterul nostru. Este foarte important pentru noi și îmi pare rău că nu a jucat astăzi. S-a vorbit foarte mult despre titlu în ultimul timp, dar obiectivul nostru a fost să prindem o cupă europeană. Vom da totul pentru acest obiectiv. A vrut clar să dea al doilea galben, dar probabil, după ce a văzut că mai are un galben, s-a răzgândit și nu l-a dat. Era un contraatac bun pentru noi și era clar că trebuie să dea galben. După gestul lui, sigur asta a fost”, a declarat Ovidiu Bic, conform

Iulian Cristea a contestat și el gestul lui Szabolcs Kovacs

Iulian Cristea, fostul stoper al lui FCSB, a vorbit, la rândul lui, despre decizia ciudată a lui Szabolcs Kovacs și nu înțelge de ce arbitrul central nu i-a arătat al doilea galben lui Karlo Muhar: „Ce pot să zic, mi-am dat viața pe teren, știam că ne așteaptă un meci greu. Din păcate, acel penalty s-a dat, dar mi s-a părut ciudată faza cu Muhar, când putea să ia al doilea galben. A vrut să i-l dea, apoi probabil a fost semnalat din camera VAR. De aia avem VAR, lasă decizia din teren. A fost un joc închis, din păcate nu am reușit să câștigăm și ne doare, mai ales pentru suporterii ăștia frumoși.

Eu nu am mai mers acolo, că dacă faci doi-trei pași îți dă galben. Chiar n-am idee, poate știe Alex mai multe. Sperăm de data aceasta să nu ne afecteze jocul și să fie ultimul eșec din acest sezon. Sperăm să ieșim învingători și o să dăm maximul. Ritmul sau agresivitatea nu au mai fost aceleași la care ne așteptam.

Vă dați seama, nu e o pierdere ușoară (n.r. – Lukic), e golgheterul nostru, dar am dovedit de-a lungul acestui sezon că ne-am descurcat și fără ei. Avem un lot bun, numeros, dar de data aceasta nu am reușit să o scoatem la capăt. De data aceasta nu ne-a ieșit și ne pare rău. Dar îți dai seama, fiind golgheterul, e o pierdere”, a declarat Iulian Cristea.

U Cluj a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în play-off

După un start lansat, în care a câștigat patru meciuri consecutive, pentru U Cluj a venit și o perioadă mai puțin bună. „Șepcile roșii” au pierdut ultimele două meciuri din play-off, iar în Cupa României au remizat cu FC Argeș,

Astfel, de unde erau favoriți la câștigarea campionatului după victoria contra Universității Craiova, U Cluj tremură chiar și pentru locul al doilea. După rezultatul din derby-ul Clujului, formația antrenată de Daniel Pancu s-a apropiat la două puncte de rivala din oraș și încă poate spera la titlul de campioană.